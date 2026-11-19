Nach über zwei Jahrzehnten als freier Mitarbeiter verliert Regisseur Axel Hoffmann zum Jahreswechsel seine letzten Sendungen beim ORF. Er kritisiert, dass er per E-Mail über das Ende der Zusammenarbeit informiert wurde.

Darum gehts Der ORF beendet zum Jahreswechsel die Zusammenarbeit mit Event-Regisseur Axel Hoffmann nach 22 Jahren

Er kritisiert den Umgang und die fehlende Wertschätzung

Dem ORF fehlen jährlich 93 Millionen Euro, bis 2029 könnten 250 bis 300 Stellen abgebaut werden

Saskia Schär Redaktorin People

Seit 22 Jahren arbeitet Axel Hoffmann immer wieder für den Österreichischen Rundfunk (ORF). Er war so unter anderem bei zwei Ausgaben des Eurovision Song Contest, am Opernball, an unzähligen Sportveranstaltungen oder auch bei «Dancing Stars» tätig. Doch nun ist Schluss, wie der Event-Regisseur auf Instagram erklärt. «Und heute erreicht mich ein lapidares Mail aus der Direktion. Mit Jahreswechsel verliere ich auch meine letzten Sendungen. ‹Synergien nutzen› nennt Ihr das. Ihr habt echt Klasse. Hut ab.»

Mit seiner Erfahrung steht der Österreicher aber offenbar nicht alleine da, wie aus den Kommentaren hervorgeht. «Willkommen im Club. Bei mir und Andi B. wars nach 30 bzw. bei Andi nach 40 Jahren ein Anruf. Tut mir leid für dich Axel, warst ein feiner Kollege», schreibt ein wohl einstiges Arbeitsgspänli von Hoffmann unter den Beitrag.

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Klagt fehlende Wertschätzung an

Sein am Mittwoch veröffentlichter Post hat ein grosses Medienecho ausgelöst, womit er «wirklich nicht gerechnet hätte», wie er einen Tag später in seiner Story erzählt. Gleichzeitig nutzt er die Chance und stellt einige Dinge klar: «Ich war 22 Jahre lang freier Mitarbeiter (Regieassistent, später Regisseur) beim ORF und wurde nicht gekündigt. Ich war nie angestellt. Das Wort ‹Kündigung› kommt in meinem ursprünglichen Beitrag auch gar nicht vor.» Einige Medien hätten dies falsch wiedergegeben, so Hoffmann.

In seinem Post sei es ihm jedoch nicht um das Ende der Zusammenarbeit gegangen, schliesslich könne eine Arbeitsbeziehung so enden wie jede Beziehung. Vielmehr gehe es ihm «um die Art, wie man miteinander umgeht. Um Stil. Und um Wertschätzung». Da Axel Hoffmann als Event-Regisseur und Showcaller seine eigene Firma hat, wird ihn das ORF-Aus wohl weniger hart treffen als andere Kollegen.

Auf Blick-Anfrage heisst es vom ORF lediglich, dass man zu «Personalfragen aus vertragsrechtlichen Gründen keine Stellungnahme abgibt».

Wie in der Schweiz bei der SRG steht auch beim ORF ein grosser Sparkurs bevor. Grund dafür ist, dass dem Sender künftig 93 Millionen Euro jährlich weniger zur Verfügung stehen, weil die Regierung einen vereinbarten Steuerausgleich gestrichen hat. Im Zuge dessen ist gar von einem Abbau von 250 bis 300 Stellen bis im Jahr 2029 die Rede.