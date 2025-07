Statt auf Eiersuche zu gehen, jagten Prinz Harry und Herzogin Meghan an Ostern Enten hinterher. In den Notfall involvierten sie sogar Nachbarin Oprah Winfrey, die jetzt Details zu dem lustigen Vorfall verrät.

1/5 Federtiere fühlen sich wohl bei Herzogin Meghan, Oprah Winfrey und Prinz Harry.

Darum gehts Harry und Meghan retten Entenküken und bringen sie zu Oprahs Teich

Oprah Winfrey erzählt von chaotischer Entenjagd im Garten der Sussexes

Rettungsaktion dauerte eine halbe Stunde und involvierte mehrere Personen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Royals sind bekannt für ihre Jagdkultur, gehen auch gerne auf Entenjagd. Da scheint Prinz Harry (40) allerdings etwas falsch verstanden zu haben. Er ging an Ostern ebenfalls auf Entenjagd – allerdings sehr viel tierfreundlicher.

Wir erinnern uns: Herzogin Meghan (43) postete an Ostern ein niedliches Video, wie eine Entenmutter mit ihren kleinen Küken über das Grundstück der Sussexes läuft. Weil Meghan aber Meghan ist, gab es natürlich wieder viel Kritik für einen Moment, der eigentlich einfach nur herzig war.

Jetzt verrät Oprah Winfrey (71), Moderatorin und Nachbarin von Harry und Meghan, wie es zu der Szene genau kam. Denn was im Video so friedlich aussieht, hatte ein ziemliches Chaos hinter sich. Im Podcast «Let's Talk Off Camera» von Kelly Ripa erinnert sich Winfrey, was für eine urkomische Geschichte sich an Ostermontag im kalifornischen Montecito abspielte.

Chaos am Ostersamstag

«Ich bekomme einen Anruf von Harry, Prinz Harry, am Ostersamstag, und er sagt: ‹Entschuldige, dass ich dich störe, O, aber wir haben hier ein Entenproblem›», erzählt Winfrey.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Garten der Sussexes hatte eine Ente sich ein Nest gebaut, Eier gelegt – und diese inzwischen ausgebrütet. Nun liefen die Küken samt Mama Ente durch den Garten der Sussexes. Das einzige Problem: Dort gibt es keinen Teich, in dem sie es sich hätten gemütlich machen können. Im benachbarten Garten allerdings schon – und so kam Oprah Winfrey ins Spiel. «Können wir die Enten zu deinem Teich bringen?», soll Prinz Harry gemäss der Talk-Show-Moderatorin gefragt haben.

Winfrey willigte ein und schlug vor, auf die Enkelkinder ihrer Freundin Gayle King zu warten, die über die Feiertage zu Besuch waren. Doch Harry habe gedrängt: «‹Nein, wir kommen sofort, wir kommen gleich rüber!›»

Die Entenmutter wollte sich allerdings nicht so leicht einfangen lassen und während alle beteiligten die kleinen Küken in einem Karton versorgten, rannten alle wild durcheinander, um der Mama-Ente hinterherzujagen. «Wir jagen die Mama-Ente, die im Vorgarten ist und zur anderen Seite geflogen ist. Wir haben ihre Enten. Harry rennt hinterher, Meghan steigt aus, sie rennt hinterher und versucht, die Mama zurück zu den Küken zu bringen», schildert Oprah Winfrey den Vorfall, der gut eine halbe Stunde dauerte. «Es ist das Lustigste, was ich je gesehen habe», lacht Winfrey.

Royale Nachbarschaft mit Federtieren

Kelly Ripa kommentierte die Geschichte mit einem Augenzwinkern: «Die Enten haben auch den Jackpot geknackt. Sie dachten sich: ‹Moment mal, wir tauchen bei Prinz Harrys Haus auf und jetzt sind wir bei Oprah!› Entschuldigung. Diese Ente wusste genau, was sie tat, als sie ihre Eier legte.»