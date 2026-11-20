Bei einer Podcast-Aufzeichnung in seiner Heimatstadt Hannover hat Oliver Pocher über den siebten Geburtstag seines Sohnes gesprochen. Dabei ging es auch um einen besonderen Gast: Christian Düren, den neuen Partner seiner Ex-Frau Amira Aly.

Darum gehts Oliver Pocher akzeptiert das Baby seiner Ex-Frau Amira Aly als Familienmitglied

Pocher lud Alys Partner Düren und Tochter am 11. November ein

Aly und Pocher trennten sich 2023, Düren seit Ende 2023 ihr Partner

Oliver Pocher (48) will einen Schritt auf Christian Düren (36) zugehen. Der Lebensgefährte seiner Ex-Frau Amira Aly (34) ist im Oktober Vater einer Tochter geworden. Für für den Comedian ist Alys und Dürens Baby nun «ein Teil der Familie».

Das Kind könne schliesslich nichts dafür: «Da muss man teilweise auch über seinen Gefühlen stehen», sagt Pocher laut «Bunte.de» am Donnerstagabend in Hannover. In seiner Heimatstadt zeichnete er vor Publikum mit Sänger Pietro Lombardi (34) zwei Ausgaben des Podcasts «Patchwork Boys» auf.

Im Mittelpunkt stehen für Pocher seine beiden Söhne aus der Ehe mit Aly. Die Jungen haben durch die Geburt von Alys Tochter eine Halbschwester bekommen. «Das werden sie ihr Leben lang haben und da haben sie mit zu tun», erklärt Pocher. An Düren richtet er eine klare Botschaft: «Meine Hand ist ausgestreckt.»

«Komm doch rein!»

Wie das im Alltag aussieht, zeigte sich am 11. November. An diesem Tag wurde der ältere Sohn sieben Jahre alt, gefeiert wurde mit Familie und Freunden in der Strassenkicker Base von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (41). Aly hatte eigens eine Fussballtorte gebacken, das tue sie zu solchen Anlässen immer, erzählt Pocher.

Dann stand Düren mit der kleinen Tochter vor der Tür, und draussen regnete es. Pocher bat ihn herein. «Weil es hat draussen in Strömen geregnet. Und dann mit einem kleinen Kind», begründet er die Geste auf der Bühne.

Den Geburtstag hatte er schon vorher auf Instagram gewürdigt, mit einem seltenen gemeinsamen Bild von sich, Aly und den beiden Söhnen. Die Gesichter der Kinder wurden mit Emojis unkenntlich gemacht.

«Jetzt bist Du schon 7 Jahre alt, hast eine neue Schwester», schrieb Pocher dazu und schloss mit den Worten: «Mama und Papa lieben Dich sehr.» Aly wiederum zeigte in einem Video, wie viel Arbeit in der Torte steckte. Zeitweise backte sie mit dem Baby in der Trage.

Erst Ärger, jetzt Gelassenheit

Leicht war der Weg zu diesem freundschaftlichen Umgang miteinander nicht. Im August 2023 hatten Pocher und Aly ihre Trennung bekannt gegeben, etwa ein Jahr danach folgte die Scheidung. Dass die Moderatorin seit Ende 2023 mit Düren zusammen ist, sorgte für einen schlagzeilenträchtigen Rosenkrieg. Nachdem Aly am 27. Oktober die Geburt ihres dritten Kindes verkündet hatte, schlug Pocher in seinem Podcast aber bereits mildere Töne an: «Ich unterstütze sie natürlich jetzt.»

Nun geht er noch einen Schritt weiter. Vielleicht brauche der ein oder andere noch ein bisschen länger, so Pocher. «Von meiner Seite müssen wir jetzt vor den Kindern ganz normal weitermachen und gut ist.»