Nightwish trennt sich von der nächsten Sängerin

Nach gut 14 Jahren ist Schluss: Floor Jansen verlässt Nightwish. Die finnische Metalband und die Sängerin wollen künftig eigene musikalische Wege gehen – beide kündigen neue Musik für das kommende Jahr an.

Darum gehts Nightwish und Floor Jansen, seit 2012 Sängerin, trennen sich

Für kommendes Jahr kündigen beide neue Alben an

Viele Fans sehen ein Muster bei früheren Sängerinnen-Abgängen

Saskia Schär Redaktorin People

«Nightwish und Floor Jansen gehen getrennte Wege.» Mit diesen Worten startet die Band ihr Statement auf Instagram. Der gemeinsame Entscheid sei «nach reiflicher Überlegung» gefallen und sei «notwendig und wichtig für uns und unsere zukünftigen Ziele». Diese Ziele würden die beiden Parteien nun auf dem «eigenen Weg» verfolgen. «Wir wünschen einander nichts als das Allerbeste auf unseren jeweiligen künstlerischen Wegen», so die Band weiter.

Der Abgang von Floor Jansen (45) bedeute nicht nur für die Zuhörenden, sondern auch für sie als Band, «das Ende einer wahrhaft grossartigen Reise». Für das kommende Jahr kündigen sie ein neues Album an. «Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Nightwish könnten wir nicht begeisterter von unserer Musik und unserer Zukunft sein.»

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Sängerin Floor Jansen, die seit 2012 bei Nightwish war, fügte in ihrem Instagram-Beitrag noch einige Sätze mehr bei. «Enden schaffen neue Anfänge, und auch wenn es eine schwere Entscheidung war, glaube ich, dass eine vielversprechende musikalische Reise vor mir liegt.» Sie kündigt an, sich nun auf ihre Solokarriere zu konzentrieren und im nächsten Jahr ihr Album zu veröffentlichen.

Fans sind enttäuscht, aber nicht besonders überrascht

Die Metalband hat sich in den vergangenen Jahren bereits zweimal von Sängerinnen getrennt. 2005 musste Tarja Turunen (49) nach neun Jahren Nightwish verlassen, weil ihr Ego gemäss Frontmann Tuomas Holopainen (49) immer grösser geworden sei. Anette Olzon (55) verliess die Band 2012 – während der grossen Welttournee – nach fünf gemeinsamen Jahren. Unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft Nightwishs hätten dazu geführt. Floor Jansen übernahm und blieb der Band nun während 14 Jahren treu.

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Die Fans zeigen sich traurig über den Abgang Jansens, aber nicht besonders überrascht. «Ich denke, man kann jetzt wohl mit Sicherheit sagen, dass – nachdem wir drei Sängerinnen entlassen haben – das Problem nie bei ihnen lag», «Wer ist also das Problem? Es waren definitiv nie die Frauen», «Ich frage mich, was diesmal die Ausrede sein wird. Die ‹Sie ist eine Diva›- und die ‹Ihre Persönlichkeit passt nicht zur Band›-Ausreden haben sie bereits verbraucht. Was wird sich Tuomas diesmal einfallen lassen?» oder «Ehrlich gesagt, ihr bringt mich dazu, euch nicht mehr hören zu wollen», sind nur einige der Kommentare.