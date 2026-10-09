Kultband Nickelback kommt in die Schweiz

Länger war es ziemlich still um sie, jetzt kommt die Kult-Rockband Nickelback mit Karacho zurück. Nicht nur ist für Oktober ein neues Album angekündigt, die Band geht auch auf grosse Tour – und legt dabei einen Stopp im Zürcher Hallenstadion ein.

Darum gehts Nickelback veröffentlichen am 30. Okotber ihr elftes Studioalbum

Die Band kommt am 20. Juni 2027 für ein Konzert nach Zürich

Tickets sind ab 16. Oktober im Vorverkauf erhältlich

Sophie Ofer Redaktorin People

In den 2000ern liefen ihre Mega-Hits im Radio rauf und runter. Mit Songs wie «How You Remind Me» (2001), «Photograph» (2005) und «Rockstar» (2005) wurde die kanadische Band Nickelback Kult. Seit vier Jahren warten Fans nun schon auf neue Musik ihrer Lieblingsrockband.

Jetzt hat das Warten ein Ende. Nickelback veröffentlichen am 30. Oktober ihr elftes Studioalbum «Everything Under the Sun». Was Fans besonders freuen dürfte: Endlich können sie Nickelback wieder live erleben. Die Band geht auf grosse Tournee und macht auch in der Schweiz Halt.

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Am 20. Juni 2027 kommen Nickelback ins Zürcher Hallenstadion. Ab Donnerstag, 15. Oktober, 10 Uhr, sind die Tickets bei Ticketmaster im Vorverkauf erhältlich. Ab Freitag, 10 Uhr, dann im allgemeinen Vorverkauf bei Live Nation.

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Unterstützt werden Nickelback auf Tour von der britischen Rockband Don Broco, die dem Publikum zu Beginn der Show schon mal so richtig einheizen wird.

Ikonische Hits

Nickelback ist eine der kommerziell erfolgreichsten und einflussreichsten Rockbands des 21. Jahrhunderts. Weltweit hat sie fast 60 Millionen Alben verkauft und Milliarden von Streams erzielt.

Die in Hanna, Alberta (Kanada) gegründete Rockband – bestehend aus Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger und Daniel Adair – schaffte mit ihrem Album «Silver Side Up» den internationalen Durchbruch. Mit Hymnen wie «How You Remind Me», «Photograph», «Rockstar», «Far Away», «Someday» und «Burn It to the Ground» hat sich Nickelback als feste Grösse in der Rockszene zementiert.