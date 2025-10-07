Der ehemalige Schauspieler Florian Teichtmeister wurde am Oktoberfest in München beim Kokainkonsum erwischt. Trotz gerichtlicher Auflagen wurde er auf einer Toilette von einem Polizisten beim Drogenkonsum ertappt – und festgenommen.

1/5 Dm österreichischen Schauspieler Florian Teichtmeister droht Ärger. Foto: imago/Starface

Darum gehts Florian Teichtmeister wegen Kokainkonsum auf Oktoberfest festgenommen

Verstoss gegen gerichtliche Auflagen führt zu erneuter Festnahme

Fünfjährige Probezeit mit striktem Verbot des Suchtmittelkonsums auferlegt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der ehemalige Schauspieler Florian Teichtmeister (45) wurde am Wochenende festgenommen, nachdem er beim Kokainkonsum auf dem Münchner Oktoberfest erwischt wurde. Wie «oe24» berichtet, verstiess Teichtmeister damit gegen gerichtliche Auflagen, die ihm im Zusammenhang mit seiner rechtskräftigen Verurteilung auferlegt worden waren.

Laut der Festnahmeanordnung, die «oe24»vorliegt, wurde das Landesgericht am 30. September von der Münchner Polizei informiert, «dass der Betroffene am 27. September 2025 am Oktoberfest auf frischer Tat beim Besitz und Konsum von Kokain betreten wurde». Weiteren Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall auf einer Toilette des Festgeländes ereignet haben, wo sich zufällig auch ein Polizist aufhielt.

Die Auflagen, gegen die Teichtmeister verstossen hat, umfassten unter anderem ein striktes Verbot des Konsums jeglicher Suchtmittel für die Dauer einer fünfjährigen Probezeit. Der zuständige Richter betonte in seiner Anordnung, dass Teichmeisters frühere Straftaten «direkte Folge seines Kokainkonsums» gewesen seien.

«Nur für den Eigenbedarf»

Teichmeisters Rechtsanwalt Rudolf Mayer versuchte, den Vorfall zu relativieren. Gegenüber der APA erklärte er: «Es war nur eine Portion für den Eigenbedarf.» Mayer bezeichnete den Vorfall als «einmaligen Ausrutscher» und betonte, dass Teichtmeister nicht in eine erneute Abhängigkeit geraten sei.

Der Richter sieht die Situation jedoch ernster. In der Festnahmeanordnung heisst es, es sei «nicht nur anzunehmen, dass die strafrechtliche Unterbringung vorübergehend in Vollzug zu setzen ist, um durch die Behandlung des Betroffenen im forensisch-therapeutischen Zentrum seinen Zustand durch Behandlung und Betreuung (...) zu bessern». Zudem befürchtet der Richter, «dass aufgrund des Kokainkonsums beim Betroffenen mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlungen mit schweren Folgen unmittelbar bevorstehen».



