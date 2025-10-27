Es wäre das neue Promi-Traumpaar! Berichten zufolge sollen sich Coldplay-Sänger Chris Martin und «Game of Thrones»-Star Sophie Turner daten. Beide kommen aus einer langjährigen Beziehung.

1/4 Ist Coldplay-Star Chris Martin firsch verliebt?. Foto: Samir Hussein/WireImage

Darum gehts Chris Martin und Sophie Turner daten sich angeblich nach Trennung

Turner ist langjähriger Coldplay-Fan und erhielt Geburtstagsbotschaft von Martin

Turner war mit Joe Jonas verheiratet und hat zwei Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

In Hollywood bahnt sich eine neue Romanze an. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» schreibt, trifft sich Coldplay-Frontsänger Chris Martin (48) aktuell mit der britischen Star-Schauspielerin Sophie Turner (29), die seit ihrer Rolle in der Hit-Serie «Game of Thrones» weltweit bekannt ist.

Beide Stars sind derzeit Single – und kommen aus langen Beziehungen. Turner trennte sich kürzlich von dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson (31), mit dem sie rund zwei Jahre zusammen war. Martin beendete im Sommer seine Beziehung mit der Schauspielerin Dakota Johnson, die dieses Jahr zu Gast am Zurich Film Festival war.

Turner ist Coldplay-Fan

Jetzt sollen sich also Martin und Turner daten. Laut «Daily Mail» ist die britische Schauspielerin seit Jahren ein grosser Fan von Coldplay. In einem Video aus dem Jahr 2020 zeigte sich Turner überwältigt, als sie eine zum Geburtstag eine Grussbotschaft von Chris Martin erhielt.

Turner war vor der Beziehung zu Pearson mit dem Sänger Joe Jonas (36) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Seit September 2024 sind die beiden offiziell geschieden. Martin selbst war bis 2015 mit der Schauspielerin Gwyneth Paltrow verheiratet.

Weder Turner noch Martin haben sich bisher offiziell zu den Gerüchten geäussert.