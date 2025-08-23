Die «Game of Thrones»-Darstellerin Sophie Turner wurde beim Lesen von «Thirst Tweets» ungewöhnlich privat. Die 29-Jährige sprach über ihre Schlafzimmer-Präferenzen und ihr toxisches Dating-Verhalten.

1/5 Sophie Turner zeigt sich offen wie sonst selten. Foto: ddp/EMPICS/Matt Crossick

Darum gehts Sophie Turner spricht offen über ihr Liebesleben und Dating-Verhalten

Turner gesteht, dass sie oft «ghostet» und es ihr Machtgefühl gibt

29-jährige Schauspielerin beendete ihre vierjährige Ehe mit Joe Jonas 2023

Die Schauspielerin Sophie Turner (29) hat tiefe Einblicke in ihr Liebesleben gewährt. Im Format «Thirst Tweets» für «Buzzfeed» las die «Game of Thrones»-Darstellerin teils sehr persönliche Nachrichten ihrer Fans – und reagierte mit überraschender Ehrlichkeit.

Als Turner einen Tweet vorlas, in dem stand «Sophie Turner kann mich dominieren», wurde sie nachdenklich. «Wäre ich dominant? Ich glaube nicht, dass ich dominant bin», gestand sie laut «People»-Magazin. «Ich denke, ich bin eher passiv. Ich werde euch das wissen lassen. Ich komme darauf zurück.»

Besonders amüsierte sich die 29-Jährige über einen weiteren Tweet, der besagte, dass «jeder Charakter, den Sophie spielt, dominante Energie ausstrahlt». Diese Beobachtung ihrer Fans brachte sie zum Strahlen: «Wirklich?! Mir gefällt es wirklich, dass ich dominante Energie ausstrahle», freute sich Turner und fügte hinzu, dass sie deshalb die Schauspielerei liebe. Weiter stellte sie klar: «Ich denke, ich bin passiv. Dominant zu sein, wäre ein wahr gewordener Traum. Vielen Dank, ihr alle.»

Geständnis über toxisches Dating-Verhalten

Noch pikanter wurde es, als Turner zu einem Tweet über ihr Dating-Verhalten Stellung nahm. Ein Fan hatte geschrieben: «Ich würde Sophie erlauben, mich zu verletzen und mich dann zu ignorieren.» Diese Nachricht traf offenbar ins Schwarze. «Das ist tatsächlich das, was ich die ganze Zeit mache», gab Turner zu. «Ich bin eine grosse Ghosterin, was nichts ist, worauf ich stolz bin. Ich sage das mit einem Lächeln, aber ich bin nicht stolz darauf. Aber ich mache das ziemlich oft.»

Ghosting bedeutet, den Kontakt ohne Erklärung oder Ankündigung einfach abzubrechen und «wie ein Geist» aus dem Leben des Gegenübers zu verschwinden. Die Schauspielerin erklärte ihre Motivation: «Es gibt mir irgendwie ein Gefühl von Macht. Ich weiss nicht, ob ich das vor der Kamera sagen sollte. Ich denke, ich muss das einfach in der Therapie aufarbeiten.»

Peregrine Pearson wird nicht geghostet

Aktuell scheint sich Turner nicht in einer Ghosting-Phase zu befinden: Angeblich ist die Schauspielerin mit dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson (30) liiert. Das Paar war erstmals im Oktober 2023 beim Rugby-Weltcup-Finale in Paris zusammen fotografiert worden, nachdem Turner ihre vierjährige Ehe mit Joe Jonas (36) beendet hatte. Die Scheidung von dem Jonas-Brothers-Sänger wurde im September 2023 eingereicht und ein Jahr später finalisiert. Das ehemalige Paar teilt sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter.