Hollywood-Star Dakota Johnson sorgt am Zürich Film Festival für Aufsehen. Die 35-Jährige erscheint in einer transparenten, kobaltblauen Gucci-Robe – und unterstreicht damit ihre Liebe zu Nackt-Kleidern.

1/8 Dakota Johnson eröffnete das 21. Zurich Film Festival. Foto: Getty Images

Darum gehts Dakota Johnson setzt Trend mit transparentem Kleid am Zürich Film Festival

Gucci-Botschafterin bleibt trotz Verboten ihrer Linie treu

Neuer Gucci-Chefdesigner Demna Gwassalia lebt seit 2017 in Zürich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

In Sachen transparenter Spitze ist Dakota Johnson die unangefochtene Trendsetterin. Gestern Abend geriet die versammelte Modewelt in Aufregung, als der Hollywood-Star (35) an der Opening-Night des Zürich Film Festivals (ZFF) erschien. Die Schauspielerin trat in einer kobaltblauen Robe mit tiefer Taille von Gucci auf. Nur wenige Tage zuvor sorgte die 35-Jährige bereits in New York für Aufsehen, als sie sich in einem durchsichtigen Gucci-Look, allerdings in Schwarz, präsentierte.

Die Darstellerin betrat den grünen Teppich in einem Kleid, dessen Schnitt auf dem Papier harmlos wirkt: hoher Rollkragen, lange Ärmel und ein bauschiger Rock. Doch der hauchdünne Stoff machte die Kreation alles andere als zurückhaltend.

Die ewige Liebe zum «Naked Dress»

Das «Nackt-Kleid» ist seit langem ein fester Bestandteil von Dakota Johnsons Teppich-Garderobe. Die Gucci-Botschafterin setzte den hautengen Look bereits bei Premieren in New York, Cannes (F) und nun auch in Zürich in Szene. Pikant: Weil immer mehr Stars auf sogenannte transparente Nackt-Kleider setzen, wurde der Look an den Filmfestspielen in Cannes 2025 verboten.

Dakota Johnson und das italienische Luxushaus Gucci führen eine veritable Liebesbeziehung. Der extravagante Look stammte vom neuen Chefdesigner Demna Gwassalia (44). Der Modeschöpfer ist erst seit Kurzem bei Gucci als Kreativdirektor angestellt – und sorgt mit seinen Kreationen bereits für grosses Aufsehen.

Obwohl der Stilist georgischer Herkunft ist, hat er einen engen Bezug zur Schweiz. Der Designer und sein Bruder verlegten ihr bekanntes Label «Vetements» nämlich nach Zürich. Nun lebt der 44-Jährige seit 2017 in der Limmatstadt. Demna stellte kürzlich seine neue Kollektion vor, was ihn momentan zu einer der meistdiskutierten Figuren der Modewelt macht.