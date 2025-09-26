DE
FR
Abonnieren
Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt sich erneut im «Naked Dress»
0:49
Mutiger Look beim ZFF:Hollywood-Star Dakota Johnson im gewagten «Naked Dress»

Dakota Johnson setzt immer wieder auf das Nackt-Kleid
Dakota Johnson begeistert die Welt mit ihrem ZFF-Outfit

Hollywood-Star Dakota Johnson sorgt am Zürich Film Festival für Aufsehen. Die 35-Jährige erscheint in einer transparenten, kobaltblauen Gucci-Robe – und unterstreicht damit ihre Liebe zu Nackt-Kleidern.
Publiziert: vor 57 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/8
Dakota Johnson eröffnete das 21. Zurich Film Festival.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Dakota Johnson setzt Trend mit transparentem Kleid am Zürich Film Festival
  • Gucci-Botschafterin bleibt trotz Verboten ihrer Linie treu
  • Neuer Gucci-Chefdesigner Demna Gwassalia lebt seit 2017 in Zürich
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Jaray_ Fofana.jpg
Jaray FofanaRedaktorin People

In Sachen transparenter Spitze ist Dakota Johnson die unangefochtene Trendsetterin. Gestern Abend geriet die versammelte Modewelt in Aufregung, als der Hollywood-Star (35) an der Opening-Night des Zürich Film Festivals (ZFF) erschien. Die Schauspielerin trat in einer kobaltblauen Robe mit tiefer Taille von Gucci auf. Nur wenige Tage zuvor sorgte die 35-Jährige bereits in New York für Aufsehen, als sie sich in einem durchsichtigen Gucci-Look, allerdings in Schwarz, präsentierte.

Die Darstellerin betrat den grünen Teppich in einem Kleid, dessen Schnitt auf dem Papier harmlos wirkt: hoher Rollkragen, lange Ärmel und ein bauschiger Rock. Doch der hauchdünne Stoff machte die Kreation alles andere als zurückhaltend.

Die ewige Liebe zum «Naked Dress»

Das «Nackt-Kleid» ist seit langem ein fester Bestandteil von Dakota Johnsons Teppich-Garderobe. Die Gucci-Botschafterin setzte den hautengen Look bereits bei Premieren in New York, Cannes (F) und nun auch in Zürich in Szene. Pikant: Weil immer mehr Stars auf sogenannte transparente Nackt-Kleider setzen, wurde der Look an den Filmfestspielen in Cannes 2025 verboten.

Mehr zum ZFF
Dakota Johnson eröffnet ZFF mit Film «Splitsville»
Mit Video
Zurich Film Festival 2025
Dakota Johnson eröffnet ZFF mit Film «Splitsville»
Hollywood ist wieder zu Besuch in Zürich
Mit Video
Die Bilder der ZFF-Eröffnung
Dakota Johnson verzaubert Zürich

Dakota Johnson und das italienische Luxushaus Gucci führen eine veritable Liebesbeziehung. Der extravagante Look stammte vom neuen Chefdesigner Demna Gwassalia (44). Der Modeschöpfer ist erst seit Kurzem bei Gucci als Kreativdirektor angestellt – und sorgt mit seinen Kreationen bereits für grosses Aufsehen.

Obwohl der Stilist georgischer Herkunft ist, hat er einen engen Bezug zur Schweiz. Der Designer und sein Bruder verlegten ihr bekanntes Label «Vetements» nämlich nach Zürich. Nun lebt der 44-Jährige seit 2017 in der Limmatstadt. Demna stellte kürzlich seine neue Kollektion vor, was ihn momentan zu einer der meistdiskutierten Figuren der Modewelt macht.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen