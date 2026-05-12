Die deutsche Schauspielerin Senta Berger feiert am 13. Mai ihren 85. Geburtstag. Nach einem schweren Oberschenkelbruch kämpfte sie sich mit Disziplin und starkem Willen zurück auf die Beine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Senta Berger kämpft nach Bühnensturz im Januar gegen Leben mit Rollator

Ihr grosses Ziel: 85. Geburtstag am 13. Mai ohne Gehhilfe im Garten zu feiern

Nominierung als beste Hauptdarstellerin beim Deutschen Filmpreis in Berlin

Fynn Müller People-Redaktor

Mitte Januar stürzte Senta Berger (84) bei einer Veranstaltung in Hamburg von der Bühne und brach sich dabei den Oberschenkel. Tagelang musste die deutsche Filmlegende auf der Intensivstation behandelt werden.

Etwa vier Monate sind seit dem Unfall vergangen. Ein Leben mit dem Rollator lehnt Berger entschieden ab. «Ich wollte einfach nicht mit dem Rollator gehen müssen. Vielleicht kommt das irgendwann noch, aber jetzt kämpfe ich noch dagegen», sagt die Schauspielerin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Hartes Reha-Programm

Bergers grosses Ziel: Ihren 85. Geburtstag (13. Mai) bei schönem Wetter im Garten zu feiern – ohne Gehhilfe. Dafür habe sie die letzten vier monate in der Reha gekämpft. Ihr Tagesprogramm begann um 8.30 Uhr und endete gegen 17 Uhr. Ausreden? Gab es keine. «Es gibt auch Leute, die sagen: Oh, heute habe ich Migräne, ich gehe jetzt nicht in den Fitnessraum. Aber so etwas würde ich mir niemals erlauben, wenn ich schon die Chance habe, in der Reha zu sein.»

Dieser eiserne Wille habe ihre Genesung massgeblich vorangetrieben. In einer Tanzausbildung mit 16 Jahren habe sie gelernt, was Disziplin bedeutet. «Mein Körper, der hat es nicht vergessen, wie man aufsteht», sagte sie.

Ihr nächster grosser Auftritt folgt am 29. Mai. Dann wird in Berlin der deutsche Filmpreis verliehen. Berger ist als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Tragikomödie «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» nominiert. «Ich habe das so gern gemacht und jetzt werde ich sogar noch ausgezeichnet dafür mit der Nominierung», schwärmt sie. Ob die Filmikone jemals wieder solch eine Rolle spielen wird, will sie jetzt noch nicht sagen. «Aber man weiss ja nie.»

Auch David Hasselhoff kämpft sich zurück ins Leben

Senta Berger ist mit ihrem Schicksal nicht alleine. Auch der beliebte Schauspieler David Hasselhoff (73) zog sich zuletzt für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er sich letztes Jahr einer komplizierten Knie- und Hüftgelenkersatzoperation unterzogen hatte.

Am Ostermontag unternahm er eine Wanderung mit seiner Ehefrau Hayley Roberts (45) in Calabasas, Kalifornien. Mit zwei Trekkingstöcken kämpfte sich der Schauspieler durch unebenes Gelände.



