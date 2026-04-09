David Hasselhoff wurde zum ersten Mal nach neun Monaten wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Bei einer Osterwanderung war der «Baywatch»-Star fast nicht wiederzuerkennen. Mit dabei: Ehefrau Hayley Roberts.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Hasselhoff wurde nach einer Operation erstmals wieder öffentlich in Kalifornien gesehen

Er wirkte geschwächt, brauchte Trekkingstöcke und zeitweise die Hilfe seiner Frau beim Gehen

Die Originalserie «Baywatch» lief von 1989 bis 2000, ein Reboot ist in Produktion War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Da muss man zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich um David Hasselhoff (73) handelt. Der beliebte Schauspieler zog sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück, nachdem er sich einer komplizierten Knie- und Hüftgelenkersatzoperation unterzogen hatte. Zuletzt sah man ihn im Juli letzten Jahres.

Jetzt lässt sich der «Baywatch»-Star wieder blicken. Wie die «Daily Mail» berichtet, unternahm Hasselhoff am Ostermontag eine Wanderung mit seiner Ehefrau Hayley Roberts (45) in Calabasas, Kalifornien. Mit zwei Trekkingstöcken kämpfte sich der Schauspieler durch unebenes Gelände. Er habe noch etwas geschwächt gewirkt, sei gelegentlich auf die Unterstützung seiner Frau angewiesen gewesen, schreibt die Zeitung.

Was auf den Bildern ebenfalls auffällt: Hasselhoff hat sich optisch sehr verändert. Mit der Jogginghose, einem Baseballcap und den grauen Haaren ist der Schauspieler fast nicht wiederzuerkennen.

«Baywatch» bekommt Neuauflage

Während Hasselhoff sich von seiner Operation erholt, bereitet sich eine neue Generation auf die Rückkehr von «Baywatch» vor. Die Neuauflage der Kultserie ist bereits in Produktion. Mit dabei sind Stars wie Brooks Nader (29), Livvy Dunne (23) und Shay Mitchell (38).

Nader übernimmt im Reboot die Rolle der Rettungsschwimmerin Selene und tritt damit in die Fussstapfen von Pamela Anderson (58). Die Entscheidung sorgt für gemischte Reaktionen. David Hasselhoff spielte in der Originalserie, die von 1989 bis 2000 lief, die Hauptrolle und wurde mit seiner Rolle als Mitch Buchannon zu einer weltweit gefeierten Ikone.

Auch andere Stars verschwanden von der Bildfläche

Hasselhoff ist nicht der einzige Schauspieler, der in letzter Zeit mit einem veränderten Aussehen für Aufsehen sorgte. Auch Clint Eastwood (95), Topmodel Kate Moss (52), «Two and a Half Men»-Star Angus T. Jones (32) oder Pierce Brosnan (72) zeigten sich kürzlich mit einem neuen Look.