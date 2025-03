Pamela Bach-Hasselhoff, Ex-Frau von David Hasselhoff, ist im Alter von 61 Jahren durch Suizid gestorben. Die Schauspielerin wurde am Mittwochabend in ihrem Haus tot aufgefunden. David Hasselhoff bittet um Privatsphäre für die trauernde Familie.

Die ehemalige Ehefrau von David Hasselhoff, Pamela Bach-Hasselhoff, ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Wie «TMZ» berichtet, wurde sie am Mittwochabend tot in ihrem Haus aufgefunden. Laut Polizeiquellen handelte es sich um Suizid durch eine selbst zugefügte Schusswunde am Kopf. Ein Abschiedsbrief sei nicht aufgefunden worden.

David Hasselhoff äusserte sich gegenüber «TMZ»: «Unsere Familie ist zutiefst traurig über das kürzliche Ableben von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, bitten aber um Privatsphäre während wir trauern.»

Sie war ebenfalls Teil von «Baywatch»

Pamela und David waren von 1989 bis 2006 verheiratet. Sie war bekannt für ihre Rollen in «Rumble Fish» und «Baywatch». Sie hinterlässt zwei Töchter.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

