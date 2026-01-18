Senta Berger (84) ist am 16. Januar während eines Soundchecks in der Hamburger Laeiszhalle schwer gestürzt und brach sich den Oberschenkel. Die Schauspielerin musste operiert werden und erholt sich derzeit im Spital.

Darum gehts Senta Berger (84) stürzte am 16. Januar in Hamburg schwer

Oberschenkelbruch bei Soundcheck, OP verlief erfolgreich, Genesung dauert an

Film-Premiere am 29. Januar abgesagt, Sohn Simon Verhoeven (53) betroffen

Senta Berger (84) hat sich bei einem Sturz verletzt. Wie «Bild» berichtet, stürzte die Schauspiel-Ikone am Freitagnachmittag während eines Soundchecks in der Hamburger Laeiszhalle einen halben Meter in die Tiefe. Dabei brach sie sich den Oberschenkel. Trotz der Verletzung wollte Berger zunächst weiter proben, um ihre geplante Loriot-Lesung mit Friedrich von Thun (83) nicht absagen zu müssen. Doch Notärzte überzeugten die Schauspielerin, sich ins Spital bringen zu lassen.

In der Nacht auf Sonntag wurde Berger in einer Hamburger Klinik gemäss der Zeitung operiert, der Eingriff sei erfolgreich verlaufen. Alle geplanten Termine, darunter auch die Premiere ihres neuen Films «Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» am 29. Januar, müssen abgesagt werden. Besonders bitter: Berger wird voraussichtlich nicht an der Seite ihres Sohnes Simon Verhoeven (53) über den roten Teppich schreiten können. Er steckt als Regisseur hinter dem Filmprojekt.

Verhoeven zeigte sich dennoch optimistisch: «Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist. Sie ist eine Kämpferin, das wird sie jetzt auch wieder beweisen.» Sie hätten sich zwar auf die Premiere und die gemeinsamen Auftritte gefreut, doch stehe nun «für uns alle aber natürlich ausschliesslich ihre Genesung im Vordergrund».

Verlor ihre grosse Liebe vor zwei Jahren

Senta Berger gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum und wurde für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichnet. In den 1960er-Jahren schaffte sie den Sprung über den grossen Teich, stand mit Hollywood-Stars wie Frank Sinatra, Sean Connery oder Kirk Douglas vor der Kamera. Seit 1966 bis zu seinem Tod 2024 war sie mit dem Regisseur Michael Verhoeven verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Söhne.



