Emilia Clarke hat sich beim Dreh ihrer neuen Serie «Ponies» eine Rippe gebrochen – und zwar als es intim wurde. An einem einzigen Drehtag musste die Schauspielerin gleich mit drei Männern Sex nachstellen.

Clarke ist 39 Jahre alt und spielt die CIA-Gattin Bea Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Für Emilia Clarke (39) gehören körperlich anspruchsvolle Szenen längst zum Berufsalltag. Die britische Schauspielerin spieltein «Game of Thrones» Daenerys Targaryen, die auf Drachen ritt. In «Terminator: Genisys» kämpfte sie als Sarah Connor gegen Killermaschinen. Doch ausgerechnet körperliche Szenen für ihre neue Serie «Ponies» wurden ihr zum Verhängnis und brach sich an einem Drehtag eine Rippe.

Im Interview mit dem US-Magazin «TheWrap» schilderte Clarke den ungewöhnlichen Arbeitsunfall mit britischem Humor. Sie habe an jenem Tag mit gleich drei Männern intime Szenen drehen müssen – einer nach dem anderen. Die Schauspielerin beschrieb die Situation so, dass sie quasi auf einer Stelle gesessen und die männlichen Darsteller nacheinander zu ihr gebracht worden seien, um Sexszenen zu simulieren.

Kollegin bestätigt die Verletzung

Clarkes Serienpartnerin Haley Lu Richardson (30) war zwar nicht direkt am Set dabei, bekam aber die Nachwirkungen mit. Sie befand sich gerade in der Maske, als die männlichen Darsteller nach und nach zur Entfernung ihres Make-ups erschienen. Auf ihre Frage, wie es gelaufen sei, hätten die Männer nur erschöpft geantwortet, erinnerte sich Richardson amüsiert. Zum Rippenbruch ihrer Kollegin sagte sie, Clarkes zierlicher Körper habe der Belastung wohl nicht standgehalten.

Beim Arztbesuch wurde Clarke dann nach der Ursache ihrer Verletzung gefragt. Ihre ehrliche Antwort: «Sex! Dreimal!» – zumindest vor der Kamera. Gegenüber Richardson spielte sie die Blessur allerdings herunter: Die Rippe sei nicht komplett gebrochen, sondern nur ein wenig herausgesprungen.

In «Ponies» verkörpert Clarke die Figur Bea, eine CIA-Agentengattin während des Kalten Krieges. Als ihr Mann unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, beschliesst sie gemeinsam mit ihrer Freundin Twila (gespielt von Richardson), selbst als Agentin nach Russland zu gehen. Dort soll Bea einen hochrangigen KGB-Offizier verführen und dessen Aktivitäten infiltrieren. Bei dieser Undercover-Mission entwickelt sie allerdings echte Gefühle für einen Überläufer, dessen Schwester vom KGB getötet wurde.

Jeremy Renner brach sich beide Arme

Verletzungen bei Dreharbeiten kommen immer wieder einmal vor. So brach sich Tom Cruise (63) bei einem Sprung in «Mission Impossible: Fallout» 2018 den Knöchel. Marvel-Star Jeremy Renner (55) erlitt im selben Jahr am Set von «Catch Me!» gleich zwei Brüche: einen am rechten Ellenbogen, einen am linken Handgelenk. Damit sich die Schauspieler nicht verletzen und die Produktion dadurch nicht unterbrochen werden muss, wird auf Stunt-Doubles zurückgegriffen. Doch auch diese sind trotz guter Ausbildung nicht vor Unfällen gefeit. 2009 brach sich Daniel Radcliffes (36) Stunt-Double, David Holmes, bei den Dreharbeiten von «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes» das Genick. Er ist seither querschnittsgelähmt.