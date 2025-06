Lady Gaga kommt ins Guinnessbuch der Rekorde

1/5 Lady Gaga ist eine absolute Ausnahmekünstlerin. Foto: Kevin Mazur/WireImage for Live Nation

Am 3. Mai schrieb Lady Gaga (39) in Brasilien Geschichte. Die Sängerin gab ein kostenloses Konzert – ihr erstes Konzert in Brasilien überhaupt seit 13 Jahren – im Rahmen einer Kampagne des Landes, um den Tourismus anzukurbeln.

Zu dem Konzert an der Copacabana erschienen sage und schreibe 2,5 Millionen Menschen. Damit gab Lady Gaga das grösste kostenlose Einzelkonzert einer Künstlerin aller Zeiten und stellte so einen neuen Weltrekord auf. Vom Thron stiess sie Madonna (66), die vergangenes Jahr ebenfalls in Rio de Janeiro an der Copacabana ein Konzert zum gleichen Zweck gab wie nun Gaga. Zu Madonna pilgerten jedoch «nur» 1,6 Millionen Fans.

Jetzt steht Stefanie Germanotta, wie Lady Gaga mit bürgerlichem Namen heisst, offiziell im Guinnessbuch der Rekorde. Doch es ist nicht das erste Mal, dass die «Pokerface»-Interpretin einen Weltrekord aufstellt.

In Zusammenarbeit mit Ariana Grande (31) nahm Lady Gaga den Song «Rain on Me» auf. Dieser erreichte innerhalb von 96 Tagen eine Milliarde Streams auf Spotify – so schnell wie noch kein Song zuvor.

Ausserdem hat Lady Gaga monatlich so viele Zuhörerinnen und Zuhörer wie keine Künstlerin sonst. Im Februar 2025 verzeichnete Lady Gaga 123'736'959 Hörerinnen und Hörer und überholte damit knapp Ariana Grande, die im Dezember 2024 123'700'287 Zuhörerinnen und Zuhörer auf Spotify monatlich verzeichnete.

Lady Gaga ist die erste Künstlerin, die von drei Solo-Singles jeweils zehn Millionen Stück verkauft hat. Mit dem Song «Shallow», den sie mit Bradley Cooper (50) zum Film «A Star is Born» aufnahm, überholte sie ihre Kolleginnen Katy Perry (40), Rihanna (37) und Adele (37) mit insgesamt über 10 Millionen verkauften Kopien von vier Singles.

Zwischen Dezember 2007 und Juli 2016 war Lady Gagas Eintrag auf der Seite Wikipedia der meistgelesene Artikel über eine weibliche Person. In dieser Zeit lasen rund 80 Millionen Menschen auf der Internetseite über das Leben und die Karriere der Sängerin. Mehr Aufrufe auf Wikipedia haben nur Barack Obama (63) und Michael Jackson (1958–2009). Im gleichen Zeitraum war Lady Gaga zudem für die Leserschaft von Wikipedia die interessanteste Musikerin.

Lady Gaga – eine Ausnahmekünstlerin

Das «Forbes»-Magazin schätzte Gagas Vermögen 2020 auf 150 Millionen. 2011 wurde sie vom Magazin mit 90 Millionen Dollar zur bestbezahlten Musikern der Welt gekürt. Insgesamt gewann Lady Gaga im Laufe ihrer bisherigen Karriere 326 Auszeichnungen, darunter 18 MTV Video Music Awards, 12 Grammys, zwei Golden Globes, einen Bafta und einen Oscar.