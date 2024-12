Nachdem Lily Phillips mit 101 Männern an einem Tag geschlafen hatte, setzt sie jetzt noch einen drauf. Die Britin will mit 1000 Männern in 24 Stunden Sex haben und damit ins Guinness Buch der Rekorde.

Jetzt will Lily Phillips den Sex-Weltrekord brechen

1000 Männer an einem Tag

1/5 Lily Phillips hatte kürzlich mit 101 Männern in 14 Stunden Sex. Foto: Instagram

Auf einen Blick Pornodarstellerin plant Sex mit 1000 Männern an einem Tag

Lily Phillips will Weltrekord brechen und ihre Karriere vorantreiben

Fynn Müller People-Redaktor

Als wäre ihr erstes Experiment nicht schon bizarr genug gewesen, legt Lily Phillips (23) gleich nach: Die britische Pornodarstellerin hat vor, an einem Tag mit 1000 Männern Sex zu haben, wie sie im Podcast «The Reality Check». Damit würde sie ihren kürzlich aufgestellten eigenen Rekord von 101 Männern an einem Tag gleich verzehnfachen.

«Ich will auf 1000 kommen und den Weltrekord brechen», sagt sie. Dieser liege laut Phillips bei 919 Sex-Partnern an einem Tag, aufgestellt von Pornodarstellerin Lisa Sparks (48) im Jahr 2004. Allerdings gibt es Unklarheiten über die genaue Zahl, ausserdem sei der Rekord nicht offiziell vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt worden.

Beim Experiment mit 101 Männern hatte jeder Sex-Partner von Phillips rund fünf Minuten Zeit mit ihr. Später mussten sie auf zwei Minuten kürzen. «Ich habe noch mit den Männern geplaudert», sagt sie. Das sei beim Weltrekord-Versuch nicht möglich. Jeder Sex-Partner wird nur rund eine halbe Minute mit Phillips haben.

Kritische Stimmen

Der Weltrekord-Versuch kommt nicht bei allen gut an. Denn bereits nach dem ersten Experiment war Lily Phillips emotional komplett am Ende. Als der letzte Mann den Raum verliess, konnte sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Bezüglich der 1000er-Marke macht sie sich dennoch keinen Kopf, wie sie im Podcast verrät. «Ich habe schon die 100 verkraftet, also kann ich genauso gut die 1000 vollmachen.»

Phillips verzichtet darauf, die Veranstaltung live zu streamen. «Bei 101 Jungs ist es schon schwer genug, alle Formulare zusammenzubekommen und die Rechte zu bekommen.» Es sei eher die Werbung, die ihr das Geld einbringt. «Die Aktion geht viral und lenkt eine riesige Aufmerksamkeit auf mich.»

Das Geld sei für sie überhaupt nicht die treibende Kraft, sondern die Werbung in eigener Sache. «Der Weltrekord wurde seit 20 Jahren nicht gebrochen. Das ist irgendwie krank. Ich denke, das wird meine Karriere wirklich voranbringen.» Im Januar 2025 will sie ihren Plan in die Tat umsetzen.