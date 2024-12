Onlyfans-Star hatte an einem Tag Sex mit 101 Männern

Die britische Pornodarstellerin Lily Phillips hatte Sex mit 101 Männern in 14 Stunden. Eine Dokumentation zeigt, dass sie mit diesem Experiment emotional an ihre Grenzen gestossen ist.

1/7 Lily Phillips hat mit über 100 Männern an einem Tag geschlafen. Foto: Instagram

Auf einen Blick Lily Phillips hatte Sex mit 101 Männern in 14 Stunden

Experiment wurde von Youtuber Josh Pieters begleitet und gefilmt

Video hat über 2,3 Millionen Aufrufe und zeigt emotionale Belastung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Lily Phillips (23) sorgt aktuell für mächtig Schlagzeilen. Die Britin hat für an einem Tag Sex mit 101 Männern gehabt – genauer gesagt in 14 Stunden. Dabei wurde sie von dem Youtuber Josh Pieters (31) begleitet. Der Dreh fand bereits im Oktober statt. Es wurde extra ein Airbnb für einen Tag gemietet.

Vor wenigen Tagen erschien auf Pieters Kanal das Resultat mit dem Titel «Ich habe mit 100 Männern an einem Tag geschlafen». Über 2,3 Millionen Leute haben sich das Sex-Experiment bereits angeschaut.

Das Video beleuchtet vor allem den physischen und emotionalen Druck, den die Aktion auf die Darstellerin Lily Phillips ausübte. Unmittelbar nachdem die letzte Person das Schlafzimmer verlassen hatte, sagt Phillips sichtlich erschöpft in die Kamera: «Es war härter, als ich dachte. Es ist nichts für schwache Mädchen. Ich weiss nicht, ob ich es jemandem empfehlen würde.»

Tränen nach letztem Sex-Partner

Sie sei es sich als Pornodarstellerin zwar gewöhnt, an einem Tag mit mehreren Männern Sex zu haben, diese Situation sei allerdings noch einmal eine komplett andere gewesen. Sie kann ihre Tränen nicht zurückhalten, wirkt gezeichnet von dem Experiment. Ein Nutzer kommentiert: «Sie scheint am Ende völlig gebrochen zu sein.»

Lily Phillips sagt im Video zwar, dass sie ein solches Experiment niemanden empfehlen würde, im gleichen Atemzug kündigt sie allerdings bereits ihr nächstes Projekt an. «Ich möchte jetzt mit 1000 Männern an einem Tag schlafen», sagt sie. In einer Lagerhalle. Jeder Mann habe nur wenige Sekunden zur Verfügung. Beim «100 Männer an einem Tag»-Video sollte jeder Mann fünf Minuten mit Phillips bekommen. Im Laufe des Tages musste jedoch auf zwei Minuten pro Person gekürzt werden, damit der Zeitplan aufgeht.

Auch ein Schweizer dabei

Youtuber Josh Pieters stellt in seinem Video den auserwählten Männern jeweils noch einige Fragen. Dabei hat sich herausgestellt, dass einer der Kandidaten aus der Schweiz kam. «Ich bin gestern hergeflogen und kehre nachher wieder zurück», erzählt er.

Er sei schon lange ein Fan von Lily Phillips. Dass er eines Tages mit ihr schlafen wird, hätte er nicht gedacht. Es sei allerdings ein teurer Spass gewesen. «200 Franken für den Test, 250 Franken für den Flug und noch mehr für die Unterkunft. Insgesamt hat mich der Sex um die 800 Franken gekostet», sagt der Schweizer im Video.