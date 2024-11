1/4 John Alfred Tinniswood verstarb am Montag im Alter von 112 Jahren. Im April verifizierte das Guinnessbuch der Rekorde ihn als ältesten Mann der Welt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick John Alfred Tinniswood, ältester Mann der Welt, stirbt mit 112 Jahren

Er erlebte den Zweiten Weltkrieg und drei britische Krönungen

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christina Benz Redaktorin News

Der älteste Mann der Welt ist tot – der Brite John Alfred Tinniswood (†112) schlief am 25. November in einem Pflegeheim in England friedlich ein, umgeben von «Musik und Liebe», wie seine Familie mitteilt.

«Er war intelligent, entschlossen, mutig, behielt in jeder Krise die Ruhe, war begabt in Mathematik und ein grossartiger Gesprächspartner», schreibt seine Familie weiter. Er hinterlässt seine Tochter Susan, vier Enkel und drei Urenkel. Der Brite wurde genau 112 Jahre und 91 Tage alt, wie der «Guardian» berichtet.

«Einfach Glück»

Tinniswood wurde im April dieses Jahres zum ältesten Mann der Welt gekürt. Er löste den Venezolaner Juan Vicente Pérez (†114) ab. Es ist «einfach Glück», antwortete der damals 111-Jährige, als ihn das Guinnessbuch der Rekorde fragte, was sein Geheimnis für ein langes Leben sei. Er fügte hinzu: «Entweder man lebt lange oder man lebt kurz, und man kann nicht viel dagegen tun.»

Der Brite befolgte keine Diät. Er ass aber liebend gerne Fish and Chips, was im Pflegeheim wöchentlich am Freitag aufgetischt wurde.

In seiner Jugend war er sehr aktiv, was vielleicht zu seiner Langlebigkeit beigetragen hat, meint der Brite. Allerdings sollte man es nicht übertreiben: «Wenn man zu viel trinkt oder zu viel isst oder zu viel läuft, wenn man von irgendetwas zu viel macht, wird man irgendwann darunter leiden.»

44 Jahre waren Blodwenn und er verheiratet

Tinniswood wurde am 26. August 1912 geboren und wuchs in Liverpool auf. Eine seiner schönsten Erinnerungen, so sagt er, war die Zeit mit seiner Ehefrau. Diese lernte er in der Stadt beim Tanzen kennen. Das Paar heiratete 1942 und die Ehe dauerte 44 Jahre, bis Blodwenn 1986 verstarb.

Während des Zweiten Weltkriegs (1939–1945) kämpfte er in der britischen Armee. Er war für die Finanzen, die Lebensmittelversorgung und die Suche nach gestrandeten Soldaten verantwortlich. Er war der älteste noch lebende Veteran des Zweiten Weltkriegs.

Tinniswood arbeitete später bei Shell und BP als Buchhalter. 1972 ging er in Rente. Während seiner Pension engagierte er sich in seiner Kirchengemeinde und hielt Predigten. Kurz vor seinem 100. Geburtstag zog er in das Pflegeheim, in dem er weitere zwölf Jahre lebte.

«Die Welt ist nicht besser oder kaum besser geworden»

Auf die Frage vom Guinnessbuch der Rekorde, wie sich die Welt in seinem Leben verändert habe, antwortete Tinniswood: «Sie ist meiner Meinung nach nicht besser oder kaum besser als damals. Wahrscheinlich ist sie an manchen Stellen besser, an anderen aber schlechter.» Die Welt sei kleiner geworden, vor allem durch das moderne Reisen. Ansonsten habe sich die Welt nicht gross verändert.

Sein Rat an jüngere Generationen war: «Geben Sie immer Ihr Bestes, egal ob Sie etwas lernen oder jemanden unterrichten.»