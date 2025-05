An Brasiliens berühmtestem Strand Lady Gaga begeistert zwei Millionen Fans mit Gratis-Konzert

Lady Gaga hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Die US-Sängerin trat am Samstagabend am legendären Strand von Copacabana vor 2,1 Millionen Menschen auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 39 Minuten