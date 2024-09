Shanghai eröffnet weltgrösstes Indoor-Skiresort

1/8 Fake-Winterwunderland in China.

AFP Agence France Presse

Nach jahrelanger Verzögerung hat das Warten endlich ein Ende. In der chinesischen Millionenmetropole Shanghai ist das grösste Indoor-Skiresort der Welt eröffnet worden.

Die Eröffnung erfolgte am Freitag - und pünktlich am Eröffnungstag wurde das L*SNOW-Resort vom Guinness-Buch der Rekorde als grösste Einrichtung ihrer Art zertifiziert. Bislang hatte diesen Rekord ein Skiresort in Harbin im Norden Chinas gehalten.

Hochsommerliche Temperaturen bei Eröffnung

Während bei der Eröffnungszeremonie vor einer künstlichen Alpenkulisse auf dem Vorplatz des Indoor-Skiresorts 30 Grad herrschten, lagen die Temperaturen in der Anlage deutlich unter null Grad.

Die künstliche Winterlandschaft auf 90.000 Quadratmetern, die rund eine Stunde von Shanghais Stadtzentrum entfernt ist, ist wie ein Gletscher gestaltet. Branchenmedien zufolge sollte die Anlage bereits 2019 eröffnet werden, ihre Fertigstellung verzögerte sich aber wiederholt.

China seit Olympia 2022 Winter-Fan

Seit den Olympischen Winterspielen in Peking im Jahr 2022 boomt der Wintersport in China. Ausserdem wächst in der Volksrepublik die Mittelschicht, die sich einen Besuch in einem künstlichen Skiresort leisten kann.

Derartige Projekte werden überdies von der chinesischen Regierung stark subventioniert. Von den zehn grössten Indoor-Skiresorts der Welt befinden sich laut der Beratungsfirma Daxue Consulting die Hälfte in China.

