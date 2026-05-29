In der neuen Netflix-Doku «Poldi» spricht Lukas Podolski über schwierige Zeiten in seinem Leben. Der Kölner gesteht, dass es nach seiner Rückkehr zum FC zu Ehe-Problemen mit seiner Monika kam.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lukas Podolski zeigt private Seite in neuer Netflix-Doku ab 4. Juni

Ehefrau Monika enthüllt Schwierigkeiten während Poldis Rückkehr nach Köln 2009

Doku gewidmet Grossmutter Helene, verstorben im Dezember 2025

Fynn Müller People-Redaktor

So ehrlich hat man Lukas Podolski (40) noch nie gesehen. Der ewige Publikumsliebling des FC Köln zeigt sich in der neuen Netflix-Dokumentation «Poldi», die am 4. Juni erscheint, von seiner privaten Seite. Weg vom Spassvogel-Image, hin zum Familienvater und Ehemann.

«Bild» war bei der Premiere im Kölner Stadion dabei und beschreibt die 90 Minuten als «emotional» und «tief bewegend». Podolski gewährt intime Einblicke in seine Kindheit in Polen bis hin zu seiner glanzvollen Karriere und den Herausforderungen danach. Gewidmet ist die Doku seiner Grossmutter Helene, die im Dezember 2025 verstarb.

Auch seine Ehefrau Monika Podolski spricht erstmals öffentlich über die Beziehung mit dem Fan-Liebling. Sie erzählt vom Kennenlernen auf dem Schulhof und schwierigen Zeiten, die sie gemeinsam durchstehen mussten. Eine davon war bei Poldis Rückkehr nach Köln im Jahr 2009. Der Fussballer wechselte damals von Bayern München zurück zum Heimatclub.

Paar trennte sich kurzzeitig

Natürlich wurde er in der Stadt als Messias gefeiert. Aber der Triumph brachte auch Schattenseiten mit sich. «Es war eine Zeit für mich, wo ich schwer damit umgehen konnte, dass ich ihn mit Millionen Leuten teilen muss – Tag für Tag», gesteht Ehefrau Monika. Der Trubel um den gefeierten Rückkehrer belastete die Ehe und es kam sogar zu einer zeitweiligen Trennung.

«Es gab Momente in Köln, wo wir uns ein paar Wochen auch mal nicht gesprochen haben», erinnert sich Lukas Podolski. Ihre Liebe war stark genug. Die beiden fanden zurück zueinander: «Irgendwie hat der Weg uns wieder zusammengeführt», sagt Poldi.

Lukas und Monika Podolski haben drei gemeinsame Kinder, Sohn Louis (18) und die Töchter Maya (9) und Ella (3).