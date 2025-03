Statt in der Nati ist Alisha Lehmann nun in der Baller League

1/6 Alisha Lehmann figuriert nicht im aktuellen Aufgebot der Schweizer Frauen-Nati. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Alisha Lehmann fehlt im Nati-Aufgebot, ist stattdessen Baller League vor Ort

Lehmann ist Co-Team-Managerin beim Team MVPs United

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Baller League statt Nations League für Alisha Lehmann. Am Tag, als Nati-Trainerin Pia Sundhage ihr Aufgebot für die kommenden Länderspiele bekanntgibt, kommt Alisha Lehmann in London ihrer Verpflichtung als Team-Captain nach.

Am Montagabend feierte in der Copper Box Arena die britische Version der Baller League ihre Premiere. Die Show-Liga, in der Fussball-Profis und Influencer auf einem Kunstrasenkleinfeld unter speziellen Regeln gegeneinander antreten, wurde in Deutschland von Mats Hummels und Lukas Podolski ins Leben gerufen. Lehmann machte schon bei der deutschen Version mit – und ist jetzt auch auf der Insel mit dabei. Gemeinsam mit TV-Moderatorin Maya Jama führt sie MVPs United als Co-Team-Managerin an.

Zum Auftakt gabs am 1. Spieltag einen 5:4-Sieg – der erste Schritt in Richtung Final-Turnier am 11. Juni, wo die besten vier Teams der 12er-Liga dabei sein werden. Die Erstausgabe in Deutschland konnte Lehmann mit ihrem Team sogleich auch gewinnen.

So erklärt Sundhage Lehmanns Absenz

Während ihre Nati-Kolleginnen also für die Nations-League-Spiele gegen Frankreich (4. April) und Island (8. April) einrücken, steht für Lehmanns Baller-League-Team am 7. April der dritte Spieltag an. Bei Sundhages Aufgebot dürfte diese Terminkollision aber keine Rolle gespielt haben.

Sie erklärte Lehmanns Absenz bei der Pressekonferenz zur Kader-Bekanntgabe unter anderem damit, dass Lehmann seit ihrer Oberschenkelverletzung beim Stammklub Juventus Turin kaum mehr Spielzeit erhalten habe. Lehmann brauche Zeit, um «zu zeigen, dass sie ins Team gehört», so Sundhage.

Neben Lehmann sandte die Schwedin auch anderen nicht im Aufgebot stehenden Spielerinnen – wie Nadine Riesen, Coumba Sow oder Riola Xhemaili – ein klares Zeichen: «Wir werden für die EM das beste Team und nicht die 23 besten Spielerinnen nominieren.»

1:41 «Die Türen sind offen»: So erklärt Sundhage Absage an Alisha Lehmann

