Vor wenigen Wochen wurde im Netz darüber spekuliert, dass Loredana Wollny und Servet Özbek kein Paar mehr sind. Nun äussert sich die Wollny-Tochter selbst zum Konflikt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Loredana Wollny bestätigt kurze Trennung von Ehemann Servet Özbek via Tiktok

Auslöser war Özbeks Reise – Loredanas Warnung vor Beziehungsende zum Trotz

Trennung dauerte zwei Tage, Paar nun wieder vereint und gestärkt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Ja, es gab eine Krise in ihrer Ehe. Das bestätigt Loredana Wollny (22) nun offiziell auf Tiktok. Sie gab ihrem Ehemann Servet Özbek (26) kurzzeitig den Laufpass – nach nur einem Jahr Ehe.

Fans des Reality-Stars können nun aber aufatmen – Wollny und Özbek haben wieder zueinandergefunden und sich versöhnt. Nachdem wochenlang im Netz über ein mögliches Ehe-Aus spekuliert wurde, bestätigte Loredana nun in einem Tiktok-Video, dass es tatsächlich eine Trennung gab – wenn auch nur für kurze Zeit.

Als er in den Flieger steigt, ist für sie die Beziehung vorbei

Der Auslöser? Servet Özbek trat eine Reise an, obwohl Loredana ihm klargemacht hatte, dass dies das Ende ihrer Beziehung bedeuten würde. «Ich habe dir gesagt, wenn du in den Flieger steigst, sind wir getrennt, und das war dann unsere Trennung», erklärte die 22-Jährige offen auf der Social-Media-Plattform. Diese Worte sorgten für Aufsehen bei ihren Fans, die zuvor bereits Vermutungen über eine Trennung angestellt hatten. Die beiden hatten sich nämlich gegenseitig auf Instagram entfolgt und gemeinsame Bilder gelöscht.

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Doch die vorübergehende Trennung hielt nur zwei Tage, wie Servet Özbek sagte: «Wir würden auch erzählen, warum das alles passiert. Wir haben uns kurz getrennt, wir waren zwei Tage getrennt. Was sich andere Leute gewünscht haben, dass wir ein Leben lang getrennt bleiben … Aber das spare ich mir.»

«Die wollten uns zerstören»

Wer genau diese «Leute» sein sollen, die sich die Trennung des Paars wünschten, bleibt unklar. Jedoch fügte der 26-Jährige hinzu: «Es gibt Leute, die haben sich einfach so von Herzen gewünscht, dass wir uns komplett trennen, dass unsere Familie so komplett kaputtgeht. Die wollten uns zerstören, aber das haben sie nicht geschafft. Das würden die nie schaffen.»

Mittlerweile sind Loredana und Servet wieder vereint und betonen, dass die schwierige Situation sie als Paar nur stärker gemacht habe. «Mir hat diese Situation einfach gezeigt, wie stark wir gemeinsam sein können», erklärte Loredana in ihrem Tiktok-Video.

Loredana Wollny hat mit ihrer Familie gebrochen

Während sich die Wogen in ihrer Ehe offenbar wieder geglättet haben, bleibt es in der Familie Wollny turbulent. Loredana bestätigte gegenüber ihren Followern, dass der Konflikt mit ihrer Mutter Silvia Wollny (61) und anderen Verwandten weiter eskaliert ist. Sie habe mit ihnen endgültig gebrochen.