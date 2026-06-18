Ein früherer Mitarbeiter jener Londoner Klinik, in der sich Prinzessin Kate Anfang 2024 behandeln liess, wollte offenbar ihre Krankenakte beschaffen und verkaufen. Die britische Datenschutzbehörde hat ihre Ermittlungen dazu nun abgeschlossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Klinikmitarbeiter versuchte 2024, Kates medizinische Daten zu verkaufen, verwarnt.

Die Datenweitergabe war vorsätzlich und sollte finanziellen Gewinn bringen.

Prinzessin Kate besiegte ihren Krebs im Januar 2025 nach einer Operation.

Silja Anders Redaktorin People

Ein ehemaliger Gesundheitsarbeiter ist von der britischen Datenschutzbehörde ICO verwarnt worden, weil er versucht hatte, die medizinischen Unterlagen von Catherine, der Prinzessin von Wales, zu beschaffen und zu verkaufen. Dies berichtete die BBC.

Im März 2024 leitete die ICO eine strafrechtliche Untersuchung ein, nachdem bekannt wurde, dass ein Mitarbeiter der London Clinic versucht hatte, die medizinischen Akten der Prinzessin einzusehen. Catherine war im Januar desselben Jahres in der Privatklinik nahe Regent’s Park in London wegen einer Bauchoperation behandelt worden.

Klinik spricht von Einzelfall

Die Klinik arbeitet häufig mit Mitgliedern der britischen Königsfamilie zusammen. Ein Sprecher des Hauses erklärte: «Wir sind erfreut, dass unsere Zusammenarbeit mit der ICO dieses traurige und isolierte Ereignis zu einem Abschluss gebracht hat. Es gab keine regulatorischen Verstösse durch das Spital.»

Laut ICO war die geplante Weitergabe der hochsensiblen persönlichen Informationen «vorsätzlich» und sollte finanziellen Gewinn bringen. Die Behörde betonte, dass sie keine Hinweise auf «weitere organisatorische Probleme im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung in diesem Fall» gefunden habe. Die Verwarnung sei eine «angemessene und verhältnismässige Durchsetzungsmassnahme».

Laut «Daily Mirror» soll der Mitarbeiter nach einer internen Untersuchung entlassen worden sein.

«Vertrauen darf nicht gebrochen werden»

Ian Hulme, Exekutivdirektor der ICO für die Aufsicht über regulatorische Vorgänge, erklärte: «Menschen sollten darauf vertrauen können, dass die persönlichen Informationen, die sie in Gesundheitseinrichtungen angeben, sicher und vor Ausbeutung geschützt sind. Wenn dieses Vertrauen gebrochen wird, ist es richtig, dass das Gesetz uns erlaubt, zu handeln.»

Die London Clinic nahe dem Regent's Park im Zentrum Londons bezeichnet sich selbst als grösstes unabhängiges Privatspital Grossbritanniens und wird häufig von Mitgliedern der Königsfamilie genutzt.

Nachdem Prinzessin Kate sich Anfang 2024 einer Bauchoperation unterziehen musste, gab sie im März desselben Jahres bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Die dreifache Mutter zog sich lange aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf ihre Genesung. Im Januar 2025 dann die freudige Nachricht: Die Prinzessin hat den Krebs besiegt. Seither sprach sie immer wieder öffentlich über diese Erfahrung, wie etwa im Februar 2026 zum Weltkrebstag.