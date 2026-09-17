Frank Rosin feiert den Erfolg des «Magicuisine»-Teams in Neu-Ulm, doch eine tragische Nachricht überschattet den Moment: Küchenchefin Jana starb nach den Dreharbeiten im Alter von 51 Jahren. Ihre Kollegen trauern um eine aussergewöhnliche Persönlichkeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kabel Eins zeigt heute «Rosins Restaurants» mit Magietheater «Magicuisine»

Küchenchefin Jana stirbt unerwartet mit 51, Episode ehrt sie emotional

Neues Konzept steigert Menübewertung von 3 auf 4,5 Sterne

Silja Anders Redaktorin People

Am heutigen Donnerstag, dem 17. September 2026, zeigt Kabel Eins um 20.15 Uhr eine emotionale Folge von «Rosins Restaurants». Im Mittelpunkt: das Magietheater «Magicuisine» in Neu-Ulm. Starkoch Frank Rosin (60) hatte das Lokal besucht, um Küche und Konzept auf Vordermann zu bringen. Doch hinter den Kulissen des 2200 Quadratmeter grossen Privattheaters mit integriertem Restaurant spielte sich eine Tragödie ab, die die Sendung für viele Zuschauer unvergesslich macht.

Kurz nach den Dreharbeiten stirbt Küchenchefin Jana völlig überraschend im Alter von nur 51 Jahren. Die Nachricht ihres Todes wird in der Episode mit der Einblendung «Wir werden dich nie vergessen» gewürdigt. «Dass sie so kurz nach den Dreharbeiten mit nur 51 Jahren verstorben ist, macht diese Sendung für mich heute zu etwas ganz anderem», sagt Florian Zimmer, Inhaber des Magietheaters, im Gespräch mit der «Schwäbische», wie die «Abendzeitung München» schreibt. Jana sei «eine ganz besondere Persönlichkeit» gewesen, die sich «unglaublich aufgeopfert» habe.

Rosin war begeistert von Janas Mousse au Chocolat

Frank Rosin zeigt sich in der Sendung beeindruckt von Janas Talent. «Eine richtig tolle Köchin», lobt er und hebt besonders ihre Mousse au Chocolat hervor, die er als «die beste der Welt» bezeichnet. Das Dessert wird bei einem zweiten Testessen von den Gästen mit grossem Lob bedacht. Insgesamt kann das neu entwickelte Konzept die Bewertung des Menüs von drei auf 4,5 Sterne steigern.

Doch der Weg dorthin war holprig. In den Gesprächen mit den Angestellten kommt schnell ans Licht, dass das Restaurant vor allem unter den ständigen Eingriffen seines Besitzers litt. «Der Zauberer, der hat überall seine Flossen drin und hat keine Ahnung», stellt Rosin nach wenigen Gesprächen mit den Mitarbeitenden fest. Florian Zimmer, 43 Jahre alt und hauptberuflich Magier, hatte das Gebäude für rund acht Millionen Euro erworben. Gäste erwartet dort eine Zaubershow kombiniert mit einem Drei-Gänge-Menü. Doch die Vorstellungen des Betreibers, wie ein Restaurant geführt werden sollte, stossen auf Kritik. «Die Arbeit mit dem Florian ist schon toll – solange es nicht um die Gastro geht», sagt Jana.

Ehemann erhält rührenden Zusammenschnitt

Schliesslich erarbeitete Rosin gemeinsam mit Jana ein neues Konzept, mit dem alle glücklich waren. Nach ihrem Tod schnitt das «Rosins Restaurants»-Team die schönsten Momente der Dreharbeiten zusammen und übergab das Video an Janas Ehemann. «Das sind einige der letzten auf Video festgehaltenen Erinnerungen an sie», erklärte Zimmer. Woran Jana starb, ist nicht bekannt.