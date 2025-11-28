DE
Frank Rosin stürzt die Treppe hinunter
Unfall beim Dreh:Frank Rosin stürzt die Treppe hinunter

Dreh-Abbruch, Sanitätseinsatz
Grosse Sorge um TV-Koch Frank Rosin

TV-Koch Frank Rosin erleidet bei Dreharbeiten auf einem Militärschiff einen schweren Sturz. Der 59-Jährige zieht sich dabei einen zweifachen Rippenbruch zu – offenbar hatte der Deutsche Glück im Unglück.
  • TV-Koch Frank Rosin stürzt bei Dreharbeiten und bricht zwei Rippen
  • Unfall passierte auf Militärschiff während Aufnahmen für TV-Show
  • Rosin musste Dreharbeiten abbrechen, Sendung wurde trotzdem ausgestrahlt
Laszlo Schneider
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Schmerzhafter Zwischenfall für TV-Koch und Michelin-Stern-Inhaber Frank Rosin (59). Der Deutsche musste die Dreharbeiten für seine Show mit Kollege Alexander Kumptner (42) abrupt abbrechen. Rosin stürzt während der Aufnahmen schwer, bricht sich zwei Rippen.

Die Sendung «Mission Mittendrin!» sollte die beiden TV-Köche zwei Tage lang den Alltag von Marinesoldaten im NATO-Einsatz erleben lassen. Bereits zu Beginn der Dreharbeiten kommt es allerdings zum folgenschweren Unfall. Beim Betreten einer steilen Treppe im Inneren des Militärschiffs stolpert Rosin.

«Habe keine Luft bekommen»

«Ich habe keine Luft bekommen», schildert der Star-Koch später den Moment nach dem Aufprall. Sofort eilen mehrere Soldaten zu Hilfe. Der Sanitätsmeister des Schiffs untersucht Rosin gründlich, um schwerwiegende Verletzungen an Wirbelsäule oder Kopf auszuschliessen.

Trotz starker Schmerzen versucht Rosin zunächst, die Dreharbeiten fortzusetzen. «Ich habe ein bisschen Kreislaufstörung, weil ich gerade echt Angst hatte», gesteht er. Doch schliesslich muss er einsehen, dass eine Weiterführung des Drehs nicht möglich ist: «Es ging nicht mehr», erklärt Rosin. Gemeinsam mit seinem Kollegen Kumptner entscheidet er, die Aufnahmen auf dem Schiff abzubrechen. «Ich komme mir vor, als wenn ich mit einem Baseballschläger verkloppt worden bin», beschreibt er seinen Zustand.

Sendung wie geplant ausgestrahlt

Auch nach Verlassen des Schiffs bessert sich Rosins Befinden nicht. «Fakt ist, ich kann mich einfach nicht bewegen und es wird auch von Minute zu Minute schlimmer», klagte er. Eine spätere ärztliche Untersuchung bestätigt den Verdacht: Rosin hat sich beim Sturz zwei Rippen gebrochen.

Trotz des vorzeitigen Drehabbuchs wurde die Auftaktfolge von «Rosin & Kumptner – Mission Mittendrin!» gestern Donnerstag wie geplant ausgestrahlt.

