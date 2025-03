Das deutsche Kochformat «The Taste» erhält Unterstützung aus der Schweiz. In der neuen Staffel wird Köchin Elif Oskan neben drei Männern in der Jury Platz nehmen.

Elif Oskan sitzt neu in der Jury von «The Taste»

Elif Oskan sitzt neu in der Jury von «The Taste»

Schweizerin in deutscher TV-Kochshow

1/5 Die Jury von «The Taste» 2025: Tim Raue, Steffen Henssler, Elif Oskan und Alexander Herrmann (v.l.). Foto: Joyn / Benedikt Müller / Philipp Rathmer

Darum gehts Elif Oskan und Steffen Henssler neu in der Jury von «The Taste»

Oskan freut sich auf emotionales Kochen und Unterstützung leidenschaftlicher Teilnehmer

2026 soll eine Promi-Version mit vier bekannten Juroren starten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

Im Herbst werden im deutschen Fernsehen wieder Löffel serviert. Die erfolgreiche TV-Kochshow «The Taste» geht in die nächste Runde und neu gehört auch eine Schweizerin zum fixen Cast: Elif Oskan (35) vom Zürcher Restaurant Gül wird als einzige Frau in der Jury Platz nehmen. Neben ihr wird auch Steffen Henssler (52) neu dabei sein und die bestehenden Juroren Alexander Herrmann (53) und Tim Raue (50) ergänzen.

«Kochen ist Emotion – und die muss man auf dem Löffel spüren. Es geht nicht nur um Technik, sondern um Leidenschaft, Mut und den perfekten Biss. Ich freue mich von Herzen darauf, all die wunderbaren Menschen kennenzulernen, die diese Leidenschaft teilen und sie als Jurorin auf dieser unglaublichen Reise zu unterstützen», sagt Oskan zu ihrem neuen Job. Henssler ergänzt: «Ich bin jetzt Juror bei ‹The Taste› – darauf freue ich mich riesig! Vor allem, weil ich mal nicht in der ersten Reihe stehe, sondern tatkräftig mein Team unterstütze, um den besten Geschmack zu finden.»

Fans von «The Taste» dürfte jetzt aufgefallen sein, dass zwei bekannte Namen in der Jury fehlen: Alex Kumptner (41) und Frank Rosin (58) gehören in der aktuellen Ausgabe nicht zur Taste-Jury. Dafür sind sie bei einem weiteren Format wieder mit dabei. 2026 soll es eine Promi-Version der Kochshow geben, in der das bekannte Quartett Raue, Herrmann, Kumptner und Rosin die Löffel bewerten.