Tim Mälzer hält sich für keinen guten Koch

Tim Mälzer gesteht in einem Interview, dass er sich selbst für keinen guten Koch hält und bezeichnet sich sogar als «inkompetent».

Fynn Müller People-Redaktor

Tim Mälzer (53) ist nicht nur für seine Kochkünste, sondern auch für sein loses Mundwerk bekannt. In der NDR-Sendung «deep und deutlich» zeigt sich der Deutsche von einer anderen Seite und überrascht mit ehrlichen Aussagen über sich selbst.

So gesteht Mälzer: «Ich gehöre zu den inkompetentesten erfolgreichen Köchen im deutschen Fernsehen neben Steffen Henssler.» Trotz seines Erfolgs ist sich Mälzer bewusst, dass es in der Branche weitaus bessere Köche gibt.

«Ich finde, Steffen Henssler und ich sind der lebende Beweis, dass du nicht unbedingt ein guter Koch sein musst, um im Fernsehen zu kochen.» Überzeugende Unterhaltungsqualitäten seien im TV weitaus wichtiger. «Ich bin bei weitem ein besserer Entertainer als Koch.»

Mälzer nicht nur in der Küche gefragt

Tim Mälzer ist seit den frühen 2000ern nicht mehr aus der Fernsehlandschaft wegzudenken. Mit Shows wie «Schmeckt nicht, gibts nicht», «The Taste» oder «Kitchen Impossible» gehört er zu den bekanntesten deutschen TV-Köchen.

Wegen seines schauspielerischen Talents ist der TV-Koch auch abseits des Herds gefragt. So trat er beispielsweise in der Krimiserie «Grossstadtrevier» auf oder moderierte auf RTL die Spielsendung «Denn sie wissen nicht, was passiert».