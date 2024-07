Tim Mälzer spricht erstmals über den Tod von Vater Rainer

1/6 TV-Koch Tim Mälzer spricht in einer Talkshow sichtlich gerührt erstmals über den Tod seines Vaters.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

TV-Koch Tim Mälzer (53) spricht offen über den plötzlichen Tod seines Vaters Rainer Mälzer (1948-2023) im Frühling letzten Jahres. In einem emotionalen Interview in der NDR-Talkshow «deep & deutlich» lässt der Gastronom tief in seine Seele blicken und erzählt, wie schwer ihn der unerwartete Verlust getroffen hat. «Manchmal ist die Natur ein Arschloch», sagt Mälzer.

Sein Vater starb ohne Vorwarnung und ohne Erklärung. Doch in gewisser Weise ist der selbsternannte «Küchenbulle» froh darüber, dass es keinen konkreten Grund für das Ableben des geliebten Papas gibt. «So schmerzhaft es auch ist, aber ich bin dankbar, dass mein Vater einfach eingeschlafen ist und nicht leiden musste», so Mälzer.

Warum spricht Mälzer plötzlich über den Tod des Vaters?

Den Anstoss, so offen über seine Trauer zu sprechen, gab das Influencerinnen-Paar Ina (28) und Vanessa (27), die auf Instagram als «Coupleontour» bekannt sind. Ina erlitt im Sommer 2022 einen Schlaganfall – nur zwei Tage, bevor Vanessa die gemeinsame Tochter Olivia Rose (1) zur Welt brachte. Durch ihr Schicksal fasste Mälzer den Mut, sich seiner Trauer zu stellen und sie mit anderen zu teilen.

Obwohl er in der Küche alles unter Kontrolle hat, musste der TV-Koch erkennen, dass das Leben sich nicht kontrollieren lässt. «Der Tod meines Vaters hat mir gezeigt, wie schnell alles vorbei sein kann», sagt Mälzer. «Wir müssen jeden Moment wertschätzen und dankbar für die Zeit sein, die wir mit unseren Lieben haben.»

Trotz des schweren Verlusts blickt Tim Mälzer nach vorne. Er weiss, dass sein Vater immer bei ihm ist und er die Erinnerungen an ihn in seinem Herzen trägt. «Ich bin dankbar für alles, was mein Vater für mich getan hat und dass er mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin», so der Koch.