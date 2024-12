Silvester-Tipps von TV-Köchin Elif Oskan

1/5 Elif Oskan führt das Restaurant Gül in Zürich und sitzt in der Jury der TV-Show «Masterchef Schweiz». Foto: CHARLOTTE FISCHLI

Auf einen Blick Elif Oskan feiert Silvester mit Familie

Tipps für Silvesterpartys: Trüffelpide, romantisches Dessert und Lahmacun mit Kindern

Oskan empfiehlt nachhaltige Geschenke wie Olivenöl statt Panettone für Gastgeber Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Barbara Lanz Co-Ressortleiterin People

Sie sitzt in der Jury der Schweizer Kochshow «Masterchef Schweiz», gastiert regelmässig in grossen deutschen TV-Kochsendungen und führt parallel erfolgreich ihr türkisches Restaurant Gül in Zürich. Kein Wunder, fällt Elif Oskans (35) Jahresfazit zu ihrem 2024 klar aus: «Ich habe viel gearbeitet.»

Das tut die Köchin auch über die Feiertage. Zwar geht ihr Lokal in die Weihnachtspause, sie selber nutzt die Zeit jedoch, um das Jahr abzuschliessen und Unerledigtes zu ordnen, bevor sie dann am 31. Dezember mit ihrer Familie ins 2025 startet. «Silvester bedeutet mir an sich nicht sehr viel, aber der Abend hat eine grosse Tradition bei uns.» Deshalb feiert ihn Oskan zusammen mit ihren Eltern, um zu «essen, reden, tanzen und um 1 Uhr bin ich im Bett und somit fit am 1. Januar».

Und wie feiern Sie ins neue Jahr? Wird es eine grosse Party mit Freunden, ein gemütlicher Abend mit dem Herzensmenschen oder haben Sie Kinder und überlegen noch, wie Sie die Kleinen bei Laune halten? Profi Elif Oskan hat die perfekten Tipps.

Die Hausparty mit Trüffelpide:

Die Rezepte von Elif Oskan sind in ihrem Kochbuch «Cüisine» zu finden. Foto: Pascal Grob

«Gerade bei grösseren Feiern kommen die Leute ja gerne nacheinander, deshalb ist Vorbereitung ideal. Die Tage zwischen den Jahren eignen sich dafür bestens und der Pideteig kann bequem vorab zubereitet werden. Wichtig ist, dass es für alle genug hat und dass man auch etwas «bödele» kann. An Silvester darf man dann auch mal spendabel sein und frischen Trüffel auf den Belag hobeln. Ich vergleiche das gerne mit Glitzerlidschatten: Geht, ist aber kein Muss. Da man das ganze Jahr gearbeitet hat, kann man mit der Pide den Aufwand gering halten und einfach verschiedene Varianten anbieten: eine mit Käse, eine mit frischem Schinken oder natürlich mit Gemüse wie Kohl, Broccoli oder Ofenzwiebeln.»

Das romantische Dinner mit süssem Highlight:

Das perfekte Dessert für den Silvester-Abend. Foto: Pascal Grob

«Hier möchte ich auf die Nachspeise fokussieren, denn Romantik ohne Dessert geht gar nicht! Ein feines Glace etwa, das man gemeinsam aus einem Becher löffelt, kann man getrost auch kaufen. Und sonst ganz klar Baklava! Auch hier kann man den Teig kaufen und dann den Rest selber machen. Dieses Gericht eignet sich super für alle, die nicht gerade Patissiers sind. So oder so hat Dessert für mich etwas Intimes, wenn man es teilt. Und wer Lust hat, kann dazu noch einen guten Film schauen … ‹Love Actually› oder so.»

Der Familientisch mit Kindern:

Wie wäre es mit einer Lahmacun-Party für die ganze Familie? Foto: Pascal Grob

«Da braucht es ganz klar etwas, das man zusammen machen kann. Eine Lahmacun-Party zum Beispiel, das ist super mit Freunden oder mit Familie und macht einfach Freude! Die Fladen müssen nur ausgewalzt werden und die Kinder können sie selber belegen und nach dem Backen befüllen. Hier kann man gut alle Zutaten parat machen und die Kleinen können dann alles selber zusammenstellen. Die eigene Kreation fertigstellen und geniessen, das ist doch toll.»

Jenen, die Silvester als Gast und nicht als Gastgeberin verbringen, empfiehlt Elif Oskan, auf nachhaltige Geschenke zu setzen. «Als Mitbringsel eignen sich Grundprodukte wie beispielsweise ein gutes Olivenöl, welches der Gastgeber immer wieder benutzen kann.» Aber: «Bitte keinen Panettone, von dem gibt es irgendwie immer und überall zu viel.»