1/8 Die Schweizer Eiskunstlaufkönigin Denise Biellmann fordert als Champion am 29. März in der RTL-Show «Drei gegen Einen», prominente Männer heraus. Foto: RTL

Darum gehts Tim Mälzer startet zehnte Staffel von «Kitchen Impossible» am 27. April

Denise Biellmann fordert Mälzer, Elton und Knossi in TV-Show heraus

Biellmann war Eiskunstlauf-Weltmeisterin 1981 und ehemaliger Teeniestar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Seine Zündschnur ist kürzer als eine Chilischote, seine Schale hart, der Kern weich. Attribute, die Tim Mälzer (54) zu einem der populärsten TV-Köche im deutschsprachigen Fernsehen machen. Ab dem 27. April geht er mit seiner erfolgreichen Kochshow «Kitchen Impossible» in die zehnte Staffel. Davor stellt er sich am kommenden Samstag bei «Drei gegen Einen – Die Show der Champions» ab 20.15 Uhr auf RTL einer neuen Challenge. Im Wettbewerb Profis gegen Promis wird er unterstützt von seinen Kollegen, den Entertainern Elton (53) und Knossi (38). Zu dritt müssen sie verschiedene Aufgaben meistern, die ihnen von je einem Champion gegeben wird.

Eine der Herausforderinnen ist die Schweizer Eiskunstlaufkönigin Denise Biellmann (62). Gegenüber Blick erzählt sie exklusiv, wie die Aufzeichnung gelaufen ist, die schon vor einiger Zeit in Köln (D) stattgefunden hat. «Der Dreh hat megaviel Spass gemacht und ging über ein paar Tage. Ich fands aufregend und auch lustig. Wir nahmen in dem Riesenstudio auf, in dem auch ‹Let's Dance› stattfindet. Es ist alles schon sehr imposant», so Biellmann.

Denise Biellmann war ein Teeniestar

Elton habe sie gleich erkannt. «Wir hatten schon einige gemeinsame Auftritte in deutschen Fernsehshows. Einmal war ich in seinem Team in einer Quizshow. Vor vielen Jahren sind wir zusammen für eine TV-Sendung eisgelaufen. Das war mega, Elton war ganz schön nervös», so die Weltmeisterin von 1981. «Damals war es eher ein Gag auf dem Eis. Das Wiedersehen mit ihm war für uns beide sehr freudig. Und für ihn völlig überraschend, da er nicht wusste, dass ich in der Show sein werde. Die Vorbereitungen sind geheim abgelaufen. Denn ich bin einer der Champions, der die drei Männer in einer Challenge herausfordert.» Es geht um Pirouetten drehen, so viel sei schon einmal verraten.

Tim Mälzer und Knossi habe sie persönlich noch nie getroffen, «aber natürlich wusste ich, wer sie sind und was sie machen – wir haben uns alle auf Anhieb bestens verstanden». Bei der «Drei gegen Einen»-Show, die von Laura Wontorra (36) moderiert wird, öffnet Tim Mälzer denn auch prompt sein Herz: «Ich war verknallt in Denise. Sie hatte so was Frisches, Natürliches.» Und was hält Biellmann von Tim Mälzers TV-Liebesbeichte? «Schön, das zu hören, es schmeichelt mir natürlich schon», sagt sie lachend. «Früher war ich auch noch ein Teeniestar. Ich höre das immer wieder.» Zu viel darf Denise Biellmann nicht über die Show am Samstag zur besten Sendezeit verraten. «Was ich sagen kann, ist, dass die drei Männer Talent haben, die Show spektakulär wird. Mit viel Action, lustig und mutig.»