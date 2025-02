1/6 Montoya und Anita wollen ihre Beziehung auf der «Temptation Island» im spanischen Fernsehen testen.

Es sind Szenen, wie sie weder ein Film, noch das wahre Leben schreiben kann, sondern einzig und allein das Reality-TV. In der spanischen Ausgabe von «Temptation Island» nehmen auch Montoya und seine Freundin Anita teil. Sie sind seit einem Jahr ein Paar.

In der Sendung sind die Pärchen getrennt in Villen untergebracht – mit dem Ziel, sie zur Untreue zu verleiten. Anita wird schwach, lässt sich zu einem Kuss hinreissen. Daraufhin willigt Montoya einem Lapdance einer Bewohnerin ein. Für Anita ein klares Zeichen, dass ihr Liebster ihr bereits untreu wurde oder es definitiv plane. Was macht sie also? Sie schläft mit einem anderen, jenem Teilnehmer, der sie schon zu einem Kuss verführen konnte.

Sie geht fremd, er muss zuschauen

Was Anita wohl nicht weiss, ist, dass Montoya diese Szene am Strand auf einem Fernseher live mitverfolgt. Immer wieder schreit der junge Mann den TV an, weiss nicht, wohin mit seinem gebrochenen Herzen. Er fällt auf die Knie, steht wieder auf – und fasst den Entschluss, zur Villa zu rennen, um Anita zur Rede zu stellen.

Die Moderatorin Sandra Barneda (49) läuft ihm hinterher und ruft ihm den Satz zu, der inzwischen viral gegangen ist und sämtliche Memes inspiriert hat: «Montoya, por favor!», zu deutsch: «Montoya, bitte!». Während Bernada es nicht schafft, Montoya einzuholen – zugegeben, so sehr scheint sie es auch nicht zu wollen – sind andere Akteure dem armen Montoya dicht auf den Fersen: die Kameracrew. Ohne sie wären die Szenen, über die sich inzwischen alle Welt amüsiert, nicht zustande gekommen. Denn als Montoya losrennt, zögern die Kameraleute nicht und rennen ebenfalls los und halten die Kamera dabei grösstenteils erstaunlich ruhig. Das kann natürlich am Equipment liegen, durch welches auch bei viel Bewegung ein relativ ruhiges Bild entsteht. Doch da es sich um eine Sendung aus dem Reality-TV handelt, darf man sich trotzdem auch fragen, ob das ganze Drama wirklich so spontan entstand oder ob es sich um eine geplante Aktion handelt.

Das Internet flippt aus

Inzwischen haben sämtliche User auf Tiktok den Clip und insbesondere den Ton von «Montoya, por favor!» aufgenommen und auf ihre eigene, unterhaltsame Art verarbeitet. So haben zwei User die Perspektive eines Kameramannes und eines Tontechnikers eingenommen. Oder der Satz «Montoya, por favor!» wurde über eine Szene aus der Formel 1 gelegt, die zeigt, wie ein Mechaniker einer Eidechse hinterherläuft, die sich auf die Rennbahn verirrt hat.

Inzwischen sollen Montoya und Anita die Insel verlassen und sich sogar versöhnt haben. Immerhin bescherten sie der Welt noch einen wahren Meme-Schatz, bevor sie ihre Beziehung abseits der Kameras fortführten.