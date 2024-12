Alles aus mit Siegerin Venance – Bachelor Dennis Marbacher über die Gründe «Es muss Liebe vorhanden sein, damit sie halten kann»

Am Montag, 16. Dezember, lief das grosse Finale von «Der Bachelor». Dennis Marbacher hat seine Entscheidung in Thailand gefällt und sich für Venance entschieden. Doch kaum in der Schweiz, scheinen die Schmetterlinge schon wieder verflogen.