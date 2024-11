1/5 Alan Wey kommt in die nächste Realityshow. Foto: SCREENSHOT 3+

Auf einen Blick RTL verkündet Ex-Paare für 4. Staffel von «Prominent getrennt»

Schweizer Bachelor Alan Wey tritt mit Pamela Ghazal an

Preisgeld von 100'000 Euro für erfolgreiches Ex-Paar winkt

Silja Anders Redaktorin People

Die Sendung «Prominent getrennt» geht in die nächste Runde. Der Sender RTL verkündete auf Instagram nun, welche Ex-Paare in der 4. Staffel der Realityshow dabei sein werden.

Gleich zwei Schweizer sind am Start

Eines der getrennten Paare wird der Ex-«Bachelor» Alan Wey sein, der im Corona-Jahr 2020 als Schweizer Bachelor die grosse Liebe auf 3+ suchte. Dieser tritt mit Pamela Ghazal (26) an. Bei «Bachelor in Paradise» gab es damals für Pamela keine Rose von Alan. Es bleibt spannend, wie das Aufeinandertreffen der beiden in der Sendung verlaufen wird. Als Alan Pamela damals keine Rose gab, sie aber zum Abschied umarmen wollte, kam von ihr nur: «Nee, lass mal.»

Bei «Prominent getrennt» treten getrennte Paare gegen andere Ex-Paare an, müssen sich dabei zusammenraufen und im Team miteinander arbeiten. Wer sich erfolgreich gegen die Konkurrenz durchsetzt, dem winkt ein Preisgeld von 100'000 Euro.

Die anderen Kandidaten sind unter anderem Yeliz Koc (31) mit Jannik Kontalis (31), oder auch Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36). Der Luzerner Giuliano Hediger (24), der sich 2022 bis ins Finale von «Die Bachelorette» kämpfte und um das Herz von Yuliya Benza (30) buhlte – am Ende jedoch nicht die letzte Rose bekam –, tritt mit seiner Ex Ariel an.