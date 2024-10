Kurz zusammengefasst 12 Kandidatinnen kämpfen um Bachelor Dennis Marbachers Herz

Exzentrische, sanftmütige und abenteuerlustige Frauen sorgen für Drama

Die Kandidatinnen sind zwischen 20 und 28 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Diese Kandidatinnen wollen in der 13. Staffel die letzte Rose von Bachelor Dennis Marbacher. Foto: Filip Stropek 1/5

Livia Fietz Praktikantin People

Bald ist es wieder so weit: Ab dem 21. Oktober kämpfen jeden Montagabend auf 3+ 12 Kandidatinnen um die Rosen – und somit das Herz – des 13. Schweizer «Bachelor». Welche Dame verdreht Dennis Marbacher (32) den Kopf? Sie sind exzentrisch, sanftmütig und alles dazwischen – Blick stellt dir die Kandidatinnen vor.

Alenssia (26) aus Augsburg (DE)

Foto: Filip Stropek

Entschlossen, stark, selbstbewusst und sehr sexy, das ist Alenssia. Die durchtrainierte Landschaftsgärtnerin aus Deutschland hat schon bei Take me Out XXL mitgemacht. Wie reagiert sie, wenn eine der Ladys ihr Kennenlernen mit Dennis auf dem roten Teppich crasht?

Aline (25) aus Frauenfeld TG

Foto: Filip Stropek

Die Wasserstoffblondine ist Influencerin. Sie liebt es, eine Barbie zu sein, will aber auch alle ihre anderen Facetten zeigen. Aline hat schon einige Schicksalsschläge erlebt und möchte einen anständigen Mann kennenlernen. Ihr erster Auftritt beschert dem Bachelor einen Schockmoment, als sie ihr T-Shirt auszieht.

Anna (24) aus Möhlin AG

Foto: Filip Stropek

Mode, Gesang, Schauspiel – dafür brennt Anna. Die selbstbewusste Schweizerin mit italienischen und spanischen Wurzeln lebt in Mailand, wo sie Musik und Schauspiel studiert. Kreativ ist sie auf jeden Fall: Sie stellt sich dem Bachelor in einem Vespa-Kleid vor. Was Dennis wohl davon hält?

Celina (27) aus Winterthur ZH

Foto: Filip Stropek

Celina will den Bachelor umhauen – sie boxt gern, fotografiert und arbeitet als Projektleiterin im Marketing. Die quirlige Zürcherin ist abenteuerlustig, hat weite Teile Asiens bereist, fünf Jahre in Australien und zwei Jahre in den Niederlanden gelebt.

Celine (28) aus Wattenwil BE

Foto: Filip Stropek

Die Kosmetikerin ist süss, herzlich und aufgestellt. Ihr Leben ist etwas anders verlaufen als das vieler Gleichaltriger, denn mit 16 Jahren ist sie Mutter geworden. Für ihre 12-jährige Tochter hat sie das alleinige Sorgerecht. Sie ist im Turnverein, spielt Volleyball und liest gern.

Laura (25) aus Effretikon ZH

Foto: Filip Stropek

Laura teilt ganz schön aus und legt sich gern mit den anderen Kandidatinnen an – besonders eine hat sie total auf dem Kieker! Gebürtig aus Gran Canaria ist sie sehr temperamentvoll und extrovertiert, das kommt nicht bei allen gut an. Die Detailhandelsfachfrau kann aber auch sehr charmant sein. Wo sie ist, geht was!

Mabel (21) aus Luzern LU

Foto: Filip Stropek

Mabel ist Model und hat einen sensationellen Hüftschwung. Ihre Wurzeln liegen in der Dominikanischen Republik. Mabel ist Mama eines erst einjährigen Sohnes, hatte aber noch nie eine ernsthafte Beziehung. Das möchte sie nun ändern.

Martha (20) aus Olten SO

Foto: Filip Stropek

Martha ist anders als die anderen: Sie ist gelernte Landwirtin, arbeitete auf dem Bau und ist nun als Bereiterin tätig. Sie ist Torwartin und in der Pfadi. Zudem ist sie hilfsbereit und emotional. Unlängst war sie auf Reisen unter anderem in der Ukraine, in China und Australien. Mit Männern ist sie noch eher unerfahren. Sie ist bekannt aus «Jung, Wild & Sexy: Refilled».

Michèle (25) aus Bülach ZH

Foto: Filip Stropek

Michèle hat fünf Jahre in Los Angeles gewohnt und Schauspiel studiert und auch schon im Real-Estate-Business gearbeitet. Das Model ist abenteuerlustig, kreativ, kann sich gut ausdrücken und ist eine gute Verführerin.

Sara (26) aus Winterthur ZH

Foto: Filip Stropek

Die Sachbearbeiterin mit italienisch-türkischen Wurzeln macht in ihrer Freizeit Poledance. Im entsprechenden Outfit und mit einem Lapdance begrüsst sie denn auch den Bachelor auf dem roten Teppich. Trotz ihres gewagten Hobbys ist sie als Person eher zurückhaltend und ein wenig schüchtern.

Sidney (24) aus Trin Mulin GR

Foto: Filip Stropek

Sidney ist sehr lieb und sehr spontan. Sie träumt davon, einen Campingbus auszubauen und damit eine Weltreise zu machen. Die Innendekorateurin klettert gern, mag Tiere und besitzt eine Katze und Fische. Sobald sie ihre Schüchternheit überwunden hat, ist sie eine sehr herzliche und liebevolle Frau, mit der man Pferde stehlen kann.

Venance (29) aus Brig-Glis VS

Foto: Filip Stropek

Schrill, laut, lustig – Venance hat eine sehr starke Präsenz. Sie ist alles andere als prüde und nimmt kein Blatt vor den Mund. Auf dem roten Teppich legt sie einen Hollywood-reifen Auftritt hin. Sie ist durchtrainiert, arbeitet als Movement Director und hat Reality-TV-Erfahrung – und einen 11-jährigen Sohn.