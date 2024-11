Abenteuer pur in der Schweiz: Vier deutsche Influencer stellen sich einer spannenden Herausforderung. In der neuen Serie «Destination Escape Switzerland» reisen sie 3000 Kilometer durch das Land und lösen knifflige Aufgaben.

Vier deutsche Influencer gehen in neuer Serie an ihre Grenzen

Ab dem 20. November startet die Serie «Destination Escape Switzerland» auf Amazon Prime und Youtube.

Livia Fietz Redaktorin People

Die gesamte Schweiz auf eine spannende Art und Weise kennenlernen? Darüber dürfen sich ab dem 20. November vier deutsche Influencer und TV-Persönlichkeiten freuen – und auf eine geballte Ladung Abenteuer und Aufgaben. Ab dann gibt es die Serie «Destination Escape Switzerland», die sieben 40-minütige Folgen umfasst, sowohl auf Amazon Prime als auch auf Youtube zu sehen.

Worum es in der Serie genau geht? Sie soll Elemente eines Escape-Rooms mit einer Reality-Gameshow verbinden. Die vier Teilnehmenden reisen in acht Tagen per Zug, Bus und Schiff 3000 Kilometer durch den Norden, Osten, Süden und Westen der Schweiz. In acht verschiedenen Regionen müssen sie, ganz nach Escape-Room-Prinzip, als Team eine Vielzahl von Aufgaben und Rätseln meistern, um zum nächsten Ort zu gelangen – andernfalls bleiben sie stecken. Der Startschuss fällt in Basel, das Ziel ist in Les Diablerets VD.

Schweiz als attraktives Reiseziel

Bei den Protagonisten der Show handelt es sich um den Ex-Bachelor Niko Griesert (34), die Content-Creatorin Annika Gerhard (26), die Reality-TV-Abenteurerin Sabrina Camlott (31) und den Influencer Lukas Leonhardt (21). Mit einer Mischung aus Köpfchen und Muskelkraft müssen sie allerlei Hindernisse überwinden – sei es Knobeln, Wandern, Klettern oder Schwimmen. Egal ob auf 1000 Höhenmetern in den Schweizer Alpen, unter der Wasseroberfläche der Schweizer Seen oder in den zahlreichen Schweizer Museen und Ortschaften. Insgesamt muss die Gruppe 25 Posten überstehen.

Ziel dieser Serie ist es, die Schweiz in Deutschland als vielseitiges Reiseland zu präsentieren. Das Projekt ist durch eine Partnerschaft zwischen Schweiz Tourismus und der Produktionsfirma FMD Productions entstanden.