Tragischer Unfall in New York: Der 25-jährige US-Youtuber Andre Beadle, bekannt als «1Stockf30», starb am Mittwochmorgen auf der Nassau Expressway in New York. Mit hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen einen Metallpfosten.

1/6 Youtuber Andre Beadle verunfallte in New York mit seinem BMW. Foto: Instagram/1Stockf30

Auf einen Blick YouTuber Andre Beadle stirbt bei Autounfall in New York

Er verlor die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen einen Pfosten

Beadle hatte 262'000 Instagram- und 62'000 YouTube-Follower Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Blumen und Kerzen schmücken den tragischen Unfallort, an dem US-Youtube-Star Andre Beadle am frühen Mittwochmorgen tödlich verunglückte. Der 25-Jährige fuhr mit seiner 2023er BMW-Limousine auf dem Nassau Expressway in New York, als er um 1 Uhr morgens die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und verunglückte. Dies berichtet unter anderem das Magazin «People». Laut Angaben der New Yorker Polizei war Beadle mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er ins Schleudern geriet. «Dann wich er nach rechts ab und kam von der rechten Strassenseite auf den rechten Seitenstreifen, bevor er gegen einen Metallpfosten prallte», so das NYPD in einer Erklärung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In dem Statement heisst es weiter: «Dadurch kam das Fahrzeug über die nach Osten führenden Fahrspuren zurück auf den linken Seitenstreifen. Der Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert.» Der Rettungsdienst brachte den Youtube-Star ins Jamaica Hospital Medical Center, wo er jedoch für tot erklärt wurde.

Polizeiquellen zufolge arbeiten Ermittler des NYPD noch immer daran, den Unfallhergang zu rekonstruieren, um die genaue Geschwindigkeit zu ermitteln, mit der Andre Beadle in den Tod raste.

Grosse Verdienste für Racing-Szene

Der Auto-Enthusiast Andre Beadle, bekannt als «1Stockf30», hatte sich in den sozialen Medien eine treue Community aufgebaut. Auf Instagram folgen ihm 262'000 Fans, auf Youtube hatte er 62'000 Follower. Seine Beiträge zeigten häufig Clips von Strassenrennen. Sein letztes Video zeigt seinen BMW in der Nähe des Unfallorts, wie er in einer Werkstatt repariert wird, bevor Beadle das Auto stolz seinen Freunden vorführt. Die letzte Aufnahme zeigt ihn, wie er das Fahrzeug nachts in der Nähe des Unfallorts fährt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf Instagram trauern Fans um den jungen Influencer. Ein Follower schreibt: «Ruhe dich aus. Du hast grossartige Dinge für die Strassen- und Drag-Racing-Szene getan. Für immer eine Legende.» Am Freitagnachmittag liessen Freunde und Familienangehörige zum Gedenken an Andre Ballons in den Himmel aufsteigen.