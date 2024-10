TV-Star besiegt Krebs – und stirbt bei Unfall

Sarah Danser (†34) stirbt bei einem Autounfall auf Hawaii. Foto: Instagram 1/5

Auf einen Blick TV-Star Sarah Danser stirbt bei Autounfall auf Hawaii

Sarah war bekannt aus der Reality-Show «Naked and Afraid»

Sarah lebte zwölf Jahre auf Hawaii und besiegte zweimal Brustkrebs

Fynn Müller People-Redaktor

Trauer um Sarah Danser (†34): Der TV-Star, bekannt aus der Reality-Show «Naked and Afraid», ist bei einem Autounfall auf Hawaii ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am vergangenen Wochenende in Kahala, Hawaii, als ein 59-jähriger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit hoher Geschwindigkeit in das parkierte Auto prallte, in dem Danser sass.

Sarah Danser lebte zwölf Jahre auf Hawaii und war nicht nur als Fernsehpersönlichkeit bekannt, sondern auch als Meistertaucherin, Bootskapitänin und selbsternannte «Piratin». Ihr jüngster Arbeitgeber, Island Divers Hawaii, plant nun in Zusammenarbeit mit ihrer Familie ein Meeresdenkmal zu ihren Ehren.

Zweimal Krebs besiegt

Das Schicksal kennt keine Gnade und kann richtig gemein sein. So auch im Fall von Sarah Danser. Denn wie die Familie gegenüber dem TV-Sender «KSLA» bestätigt, hat Danser vor ihrem Autounfall gleich zweimal den Krebs besiegt.

Auch Melissa Lauren, Dansers Co-Star aus «Naked and Afraid», würdigt sie nach ihrem Tod und spricht über die Krebserkrankung. «Sie war nicht nur eine knallharte Überlebenskünstlerin bei ‹Naked and Afraid›, sondern auch eine Brustkrebsüberlebende, die während ihrer Behandlung eine inspirierende und positive Einstellung bewahrt hat.»

Familie trauert

Jake Danser, Sarahs Bruder, richtet emotionale Worte an seine Schwester: «Magisch ist die Art, sie zu beschreiben. Sarah hatte diese positive Energie an sich, die die Umgebung, in der sie sich befand, wirklich erfüllte.»

Auch ihr Vater trauert und sagt, seine Tochter sei etwas ganz Besonderes gewesen: «Ich habe tatsächlich gesehen, was für einen grossen Unterschied sie im Leben anderer gemacht hat. Ich glaube, sie hat mir einmal das Leben gerettet, als ich in Indonesien getaucht bin.»