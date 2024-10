Kurz zusammengefasst Jennie Garth spricht über traumatische Fehlgeburten und Eheprobleme

Emotionale Turbulenzen führten fast zur Scheidung von Dave Abrams

In den 1990ern erlangte Jennie Garth (52) durch ihre Rolle der Kelly Taylor in der US-Kultserie «Beverly Hills, 90210» internationale Berühmtheit. Mittlerweile ist sie dreifache Mutter und seit 2015 in dritter Ehe mit dem Produzenten Dave Abrams (43) verheiratet. In der jüngsten Episode ihres Podcasts «I Choose Me With Jennie Garth» berichtete sie nun gemeinsam mit ihrem Gatten von der bisher dramatischsten Phase ihrer Beziehung.

In dem Podcast enthüllte sie, dass sie nach ihrer Hochzeit mit Abrams zweimal in Folge eine traumatische Fehlgeburt erlitt. Von der ersten Schwangerschaft habe sie bereits unmittelbar nach ihren gemeinsamen Flitterwochen im kalifornischen Carmel-by-the-Sea erfahren. Noch immer von den nachfolgenden Ereignissen belastet, überliess Garth es weitgehend ihrem Ehemann Dave, den weiteren Ablauf zu schildern.

Dieser berichtete: «Wir gingen zu Nancy, ihrer Ärztin, der Gynäkologin, und ja, wir waren startklar.» Nach rund vier Monaten habe diese ihnen jedoch eröffnen müssen, «dass es keinen Herzschlag mehr gab». Dieser ernüchternde Schicksalsschlag habe sie beide zu der Annahme geführt, dass sie nicht dazu bestimmt waren, gemeinsam Kinder zu haben. «Aber dann», so Abrams, «passierte es wieder».

Schwangerschaft-Drama führte fast zu Scheidung

Die zweite Schwangerschaft sei deutlich kürzer ausgefallen und habe nur rund eineinhalb Monate gedauert, bevor klar wurde, dass auch dieses Kind nicht zur Welt kommen würde. Der emotionale Trubel, den diese Ereignisse ausgelöst hätten, habe schliesslich dazu geführt, dass Dave Abrams im April 2018 die Scheidung eingereicht habe – die er jedoch wenige Monate später wieder zurückgezogen habe.

Jennie Garth offenbarte in dem Podcast, dass sie sich dafür geschämt habe, mit dem Mann, den sie liebte, kein Kind auf die Welt bringen zu können. Allerdings habe die Sache schliesslich ein partnerschaftliches Happy End gefunden. Heute freue sie sich einfach nur, dass Abrams zu einem «wunderbaren Stiefvater» für ihre drei Töchter, die sie mit ihrem Ex-Mann Peter Facinelli (50) teilt, geworden sei.