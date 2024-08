Schauspielerin Tori Spelling erkundet in ihrem Podcast «Misspelling» Optionen, an Geld für die Ausbildung ihrer fünf Kinder zu kommen. Sie kann sich vorstellen, dabei auf die Plattform OnlyFans zu setzen.

1/6 Tori Spelling braucht Geld für die Ausbildung ihrer Kinder.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Ihre Multi-Millionär-Mama Candy Spelling (78) unterstützt die verschwenderische Tochter finanziell schon lange nicht mehr. Deshalb graut es Tori Spelling (51) bereits davor, wenn sie für ihre fünf Kinder die Universitätskosten zahlen muss. In ihrem Podcast «Misspelling» klagte sie ihrem Gast, dem kanadischen Schauspieler William Shatner (93), ihr Leid und verriet dem «Star Trek»-Star dann ihre Idee, wie sie genug Geld zusammenbekommen könnte: «Ich muss mich wohl bei OnlyFans anmelden, um all die College-Kosten übernehmen zu können.»

Die ehemalige «Beverly Hills, 90210»-Darstellerin musste dem Hollywood-Oldie dann erst einmal erklären, was die Onlineplattform ist: «Es ist eine Seite für Erwachsene. Darauf stellen sich Frauen zur Schau, nicht Sexarbeiterinnen, aber so ähnlich.» Der 93-Jährige unterbrach sie mit gespielt geschockter Stimme: «Warte mal. Was bedeutet denn bitte so ähnlich? Entweder bist du eine Sexarbeiterin und zeigst alles, was du hast – oder du bist es nicht. Oder suchen die Abonnenten nicht auf der Plattform nach sexuellen Abenteuern?»

Das musste Spelling ihm dann eingestehen. Wobei sie darauf bestand, dass auch Comedians oder reguläre Schauspielerinnen eine OnlyFans-Seite haben, «auf denen sie Sachen zeigen». Shatner unterbrach sie wieder: «Was für Sachen denn?»

Spendenaufruf als Alternative zu OnlyFans

Worauf Spelling geduldig weiter erklärte: «Also du kannst dich in einem Bikini oder in etwas ähnlich Freizügigem zeigen. Und wenn deine Abonnenten mehr zahlen, dann können sie einen privaten Schnappschuss von dir bekommen, wie du ihnen deine nackte Brust zeigst – oder halt noch mehr.» Worauf Shatner noch einmal zusammenfasste: «Also kann man auf OnlyFans alles zu sehen bekommen! Willst du nicht besser doch eine Spendenwebsite ins Leben rufen, mit der Überschrift ‹Ich brauche Geld für meine Kids fürs College›?»

Der Schauspiel-Veteran hatte noch einen weiteren Vorschlag für die Promi-Mutter, die mit Ex-Ehemann, Schauspieler Dean McDermott (57), die Kinder Liam (17), Stella (16), Hattie (12), Finn (11) und Beau (7) hat: «Die Kids sollen sich einen Job suchen, um selbst für ihr College zu zahlen.» Um sich dann zu erkundigen, ob Spellings ältere Kinder schulisch oder sportlich gut genug für ein Stipendium seien. Das musste Spelling verneinen: «Sie sind weder gut in Mathe noch in Geschichte oder im Sport. Das Einzige, was sie gut können, ist zu Hause herumzuhängen!» Shatner witzelte: «Vielleicht können sie sich ja genau dafür bezahlen lassen!» Worauf Tori lachend mit «Ja genau – da sind wir jetzt wieder bei OnlyFans» endete.