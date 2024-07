Wer erbt die Millionen von Shannen Doherty (†53)?

1/5 Shannen Doherty hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

Silja Anders Redaktorin People

Neun Jahre lang kämpfte Shannen Doherty (1971-2024) gegen den Krebs, am 13. Juli verlor sie den Kampf. Einen Tag vor ihrem Tod liess sie sich offiziell von ihrem Ehemann Kurt Iswarienko (50) scheiden, der eine Affäre mit seiner Agentin hatte. Das Paar trennte sich bereits im Frühling 2023.

Doherty stand, seit sie zehn Jahre alt war, vor der Kamera, begann ihre Karriere in der beliebten Serie «Unsere kleine Farm». In den 1990er Jahren kam dann der grosse Durchbruch mit Hauptrollen in den Hit-Serien «Beverly Hills 90210» und «Charmed». Auch in der Werbung und als Model war Doherty beschäftigt und verdiente sich eine goldene Nase.

Serien brachten viel Geld ein

Als Brenda Walsh war sie für 112 Folgen im TV zu sehen und schaufelte über die Zeit damit ein Vermögen von rund 2,2 Millionen Dollar an. Noch lukrativer war dann ihre Rolle der Prudence Halliwell in «Charmed – Zauberhafte Hexen». Dabei verdiente Shannen Doherty in insgesamt 66 Folgen 4,9 Millionen Dollar. 2003 gönnte sie sich eine Villa im kalifornischen Malibu.

Für eine «Beverly Hills 90210»-Spin-off-Serie kam sie als Brenda Walsh noch einmal zurück. Das machte sich mit 1,8 Millionen Dollar bezahlt.

Krebsbehandlungen kosteten viel Geld

2015 kam dann der Krebs und veränderte Dohertys Leben. Sie konnte weniger arbeiten, verdiente dadurch weniger, hatte aber aufgrund der Behandlungen hohe Ausgaben. Es begann mit Brustkrebs, der Krebs streute und frass sich am Ende in ihr Gehirn und ihre Knochen. Mit ihrem Tod hinterlässt sie trotz allem kein kleines Erbe.

Wie «Bild» schreibt, soll die Schauspielerin 251'000 Dollar auf dem Konto gehabt haben. Ausserdem besass sie Immobilien im Wert von drei Millionen Dollar, Aktien im Wert von 1,8 Millionen Dollar und ihr Haus in Malibu mit einem Wert von 6 Millionen Dollar. Auf das Anwesen laufe jedoch eine Hypothek in Höhe von drei Millionen Dollar. Doch wer erbt nun? Der grösste Teil wird an Dohertys Mutter Rosa (76) gehen, die ihr all die Jahre zur Seite stand. Den Rest vermacht die verstorbene Schauspielerin ihrem Bruder Sean (56) und seinen sieben Kindern.

Werbung