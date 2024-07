Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Rockband Heart hat eine schwere Nachricht für ihre Fans: Frontfrau Ann Wilson muss sich einer Chemotherapie unterziehen, nachdem bei ihr Krebs festgestellt wurde. In einem emotionalen Instagram-Post gab die 74-Jährige bekannt, dass sie sich kürzlich einer Operation unterzogen habe, um etwas zu entfernen, das sich als krebsartig herausstellte.

Obwohl die Operation erfolgreich verlaufen sei und sich Wilson nach eigenen Angaben grossartig fühle, hätten ihr die Ärzte zu einer vorbeugenden Chemotherapie geraten. Die Sängerin habe sich dazu entschlossen, den Rat der Mediziner zu befolgen. Das bedeute auch, dass die restlichen über 40 Konzerte der «Royal Flush Tour» in den USA und Kanada abgesagt werden müssten.

2025 wieder auf der Bühne?

Wilson versicherte ihren Fans jedoch, dass sie fest plane, 2025 wieder auf der Bühne zu stehen. Ihr Team arbeite bereits daran, die Details zu klären und die Fans so bald wie möglich über die neuen Pläne zu informieren. Die Rocklegende betonte, dass dies ihr letztes öffentliches Statement in dieser Angelegenheit sein würde.

Bereits am 22. Juni hätte Wilson mit ihrer Band Heart in Berlin auftreten sollen, doch auch dieses Konzert musste abgesagt werden. Der Veranstalter begründete dies mit einem zeitkritischen, aber routinemässigen medizinischen Eingriff, für den eine Genesungszeit von mindestens sechs Wochen vorgesehen war.

Grösste Erfolge in den 70er- und 80ern

Heart feierte ihre grössten Erfolge in den 70er- und 80er-Jahren und schaffte es 2013 in die Rock and Roll Hall of Fame. Die Band verkaufte mehr als 35 Millionen Alben und landete 20 Singles in den US-Top-40-Charts, darunter Hits wie «Magic Man», «Barracuda», «Crazy on You» und «These Dreams».