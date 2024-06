Diese Stars am Open Air St. Gallen musst du kennen

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/13 Am Wochenende findet das Open Air St. Gallen statt. Hier eine Liste von Acts, an deren Auftritten du dabei sein solltest.

Livia Fietz Praktikantin People

Es ist das zweitgrösste Open Air der Schweiz: das Open Air St. Gallen. Vom 27. bis 30. Juni werden über 80 Acts auf vier verschiedenen Bühnen im Sittertobel ihre grössten Hits zum Besten geben. Dabei locken Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt mit einer vielfältigen Mischung unterschiedlicher Musikrichtungen – von Indie-Rock, über Elektro bis zu Hip-Hop – jährlich rund 100'000 Besucher an.

Volles Programm also. Blick hat dir eine Liste mit sieben heissen Acts zusammengestellt, die du nicht verpassen solltest.

Maisie Peters

Die britische Singer-Songwriterin Maisie Peters (24) ist ein Act, den man am diesjährigen Open Air unbedingt erleben sollte. Bekanntheit erlangte sie, als sie 2021 einen Vertrag mit Ed Sheerans Plattenlabel «Gingerbread Man Records» unterschrieb und im selben Jahr ihr erstes Studioalbum veröffentlichte. Musik von ihr gibt es aber schon seit 2015 auf ihrem gleichnamigen Youtube-Kanal und auf TikTok, wo ihre Lieder auch viral gingen – unter anderem ihr Song «Cate’s Brother» (2022).

Maisie Peters - Cate's Brother [Official Live Video]

Im Jahr 2022 unterstützte die Sängerin nicht nur Ed Sheeran (33) auf seiner «+–=÷x»-Tour, sondern ging auch auf ihre erste, ausverkaufte Headliner-Tour in den USA. Seitdem ist sie auf verschiedenen Festivals zu sehen und wird am Open Air St. Gallen eine frische Note in die Popmusikszene bringen.

Maisie Peters wird am Sonntag um 17 Uhr auf der Sternenbühne spielen.

Nina Chuba

2022 lief Nina Chubas (25) Lied «Wildberry Lillet» in den Radios rauf und runter und war einer der Sommerhits des Jahres. Bekannt wurde die aufstrebende deutsche Sängerin und Rapperin, bürgerlich Nina Katrin Kaiser, jedoch zuerst unter einem anderen Namen: Als Nina Flynn startete sie 2008 ihre Schauspielkarriere in «Die Pfefferkörner».

2018 zog es die Sängerin nach Berlin, wo sie ihren jetzigen Künstlernamen annahm und im Jahr 2021 ihren ersten deutschen Song «Neben Mir» veröffentlichte. Ein Jahr später holte sie sich mit «Wildberry Lillet» ihren ersten Charts-Hit in den deutschsprachigen Ländern.

Nina Chuba - Wildberry Lillet (Official Audio)

Seitdem hat ihre Musik schnell an Popularität gewonnen und Chuba bringt frische Energie und kreative Texte auf die Bühne – ein Muss für jeden Festivalbesucher des Open Air St. Gallen.

Nina Chuba wird am Sonntag um 16 Uhr auf der Sitterbühne auftreten.

Benjamin Amaru

Ein weiteres Muss am diesjährigen Open Air St. Gallen ist der aufstrebende Musiker Benjamin Amaru (26), bürgerlich Benjamin Widmer. Der Ostschweizer mit iranischen Wurzeln begann im Alter von 14 Jahren Instrumente zu spielen. Im Mai 2018 veröffentliche er sein Debütalbum, das wenig später von Musiker Marius Bear (31) entdeckt und in einem Facebook-Post erwähnt wurde – eine Erwähnung, die Amarus Musik rasch bekannt machte. Nicht mal ein Jahr später wurde er im März 2019 von Radio SRF 3 zum «Best Talent» gekrönt.

Benjamin Amaru - everything (official video)

Seither hat sich Benjamin Amaru nicht nur in der Schweizer Musikszene einen Namen gemacht: Mit seinen über 50 Tracks zählt er monatlich knapp 500'000 Zuhörerinnen und Zuhörer auf Spotify. Sein Sound, eine Mischung aus Pop-Elementen mit R&B-Zügen, legt sich nicht auf ein Genre fest. Festivalbesucher, die auf der Suche nach neuen und vielfältigen Klängen sind, dürften bei Benjamin Amarus Auftritt voll auf ihre Kosten kommen.

Benjamin Amaru wird am Samstag um 13.45 Uhr auf der Sitterbühne zu sehen sein.

The Chainsmokers

Bereits seit längerem bekannt, aber dennoch erwähnenswert, ist das mehrfach preisgekrönte amerikanische DJ- und Produzenten-Duo The Chainsmokers, bestehend aus Alex Pall (39) und Drew Taggart (34). Ihren weltweiten Durchbruch feierte das Duo in 2014 mit ihrem Hit «#Selfie», gefolgt von einem Auftritt an renommierten «Ultra Music»-Festival und mehrere Gastauftritte bei DJs wie Avicii (1989 –2018) oder Calvin Harris (40). 2016 veröffentlichte das Duo die Hits «Closer» und «Don't Let Me Down», mit denen sie über Monaten die weltweiten Charts beherrschten. 2017 folgte dann ihr Debütalbum.

The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey

Mit ihren Beats und Performances zählen The Chainsmokers inzwischen zum hohen DJ-Kaliber und bieten ein Highlight für alle Festivalbesucher, die eine unvergessliche Live-Show-Atmosphäre suchen.

The Chainsmokers werden am Samstag um 00.30 Uhr auf der Sitterbühne auftreten.

Tom Odell

Wer es eher ruhiger und emotionaler mag, sollte am Open Air St. Gallen den britischen Singer-Songwriter und Pianisten Tom Odell (33) nicht verpassen. Der Brite begann mit sieben Jahren Klavier zu spielen und schrieb später auch seine eigenen Songs. Ab 18 Jahren trat er sowohl als Solo-Künstler als auch mit seiner Band in London auf, wo er von Lily Allen (39) entdeckt und für ihr Label gescoutet wurde. 2012 nahm er sein Debütalbum auf und wurde durch seinen Song «Another Love» weltberühmt. Im Jahr darauf wurde er mit dem renommierten «Brit Critics’ Choice Award» ausgezeichnet und hat seitdem schon sechs Alben veröffentlicht und mehrere Touren absolviert.

Tom Odell - Another Love (Official Video)

Am Open Air St. Gallen wird er mit seinem einzigartigen Stil, gefühlvollen Klavierballaden und tiefgründigen Texten das Publikum verzaubern. Ein Muss für alle, die Live-Musik mit viel Herzblut erleben möchten.

Tom Odell wird am Freitag um 17.30 Uhr auf der Sitterbühne spielen.

Bukahara

Wer sich nicht auf eine spezifische Musikrichtung oder Sprache festlegen möchte, wird an der Band Bukahara Gefallen finden. Diese vierköpfige, multikulturelle deutsche Weltmusik-Band wurde 2009 während eines Jazz-Studiums an der Kölner Musikhochschule gegründet – alle Mitglieder sind Multi-Instrumentalisten.

Ihre Musik? Ein Mix aus Folk, Pop, Swing und nordafrikanischen Einflüssen. Seit 2013 haben sie drei Alben veröffentlicht, eines davon über ihr selbst gegründetes Label BML Records, und haben weltweit Konzerte und Festivals gespielt.

Bukahara - Border (Official Video)

Laut Mitglied Daniel Schneider ist ihr Bandname ein «lautmalerisches Wort, das ein bisschen exotisch klingt, man aber nicht weiss, woher es kommt.» Ähnlich wie ihre Musik: Denn dort weiss man auch nie, was kommen wird – ein Muss für Fans aussergewöhnlicher und vielseitiger Klänge.

Bukahara wird am Sonntag um 12 Uhr auf der Sitterbühne zu sehen sein.

Paula Hartmann

Die letzte Künstlerin, die man sich beim Open Air St. Gallen nicht entgehen lassen sollte, ist die aufstrebende deutsche Sängerin Paula Hartmann (23). Ähnlich wie ihre Kollegin Nina Chuba begann auch Hartmann ihre Karriere in der Schauspielerei: Bereits mit sechs Jahren erlangte sie durch ihre erste Rolle Bekanntheit und trat seitdem in zahlreichen deutschen Film- und Fernsehproduktionen auf, unter anderem an Seite von Matthias Schweighöfer (43).

Schon in jungen Jahren schrieb sie gerne Gedichte und begann im Herbst 2020, unterstützt vom Produzenten Biztram (43), an ihren Debütsingles «Nie verliebt» und «Truman Show Boot» zu arbeiten, die 2021 erschienen. Im gleichen Jahr unterschrieb Hartmann einen Plattenvertrag und brachte im April 2022 ihr Debütalbum heraus, das ebenfalls «Nie verliebt» heisst. Genau zwei Jahre später folgte ihr zweites Album «Kleine Feuer».

Paula Hartmann - D.L.I.T. (die Liebe ist tot) (Official Video)

Die junge Sängerin, die nebenbei Jura studiert, wird beim Open Air St. Gallen mit ihren Coming-of-Age Indie-Songs auftreten, die deutliche R&B- und Hip-Hop-Einflüsse zeigen. Worauf man sich freuen kann: interessante Lyrics und ein Talent fürs Geschichtenerzählen.

Paula Hartmann wird am Sonntag um 15 Uhr auf der Sternenbühne auftreten.