Shannen Doherty (†53) ist tot

1/6 Schauspielerin Shannen Doherty erlag ihrem Krebsleiden.

2015 wurde bei der Schauspielerin Shannen Doherty (†53) erstmals Brustkrebs diagnostiziert. Ein Jahr später sprach sie erstmals offen über ihre Erkrankung, um anderen Betroffenen Mut zu machen.

Über die Jahre unterzog sich die «Beverly Hills 90210»-Darstellerin unzähligen Therapien. 2017 die gute Nachricht: Sie war krebsfrei. Doch das Glück währte nicht. 2020 kehrte die Krankheit im vierten Stadium zurück. 2023 gab sie bekannt, sich in Hirn und Knochen Metastasen gebildet hatten. Nun erlag Doherty ihrer Krankheit.

«Schweren Herzens muss ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty bestätigen. Am Samstag, 13. Juli, hat sie nach vielen Jahren des Kampfes gegen die Krankheit ihren Kampf gegen Krebs verloren», bestätigte Dohertys langjährige Presseagentin Leslie Sloane am Sonntag (14. Juli) in einer Stellungnahme gegenüber dem US-amerikanischen People-Magazin.

«Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war von ihren Lieben und ihrem Hund Bowie umgeben. Die Familie bittet um Privatsphäre, damit sie in Ruhe trauern kann», so Sloane weiter.

Shannen Doherty: «Warum ich?»

Immer wieder gab Doherty Einblicke in den Verlauf ihrer Krankheit. Erst kürzlich erzählte sie dem People-Magazin: «Ich habe definitiv Tage, an denen ich mich frage: ‹Warum ich?›», so die Schauspielerin. «Und dann denke ich: ‹Warum nicht ich? Wer sonst? Wer sonst hat das ausser mir verdient?› Keiner von uns verdient das.»

Shannen Doherty wurde erstmals anfangs der 90er-Jahre in der Originalserie «Beverly Hills, 90210» mit ihrer Rolle als Brenda Walsh berühmt. Nach der iverten Staffel verliessDoherty die Serie und tauchte später in der Neuauflage «90210» von 2008 in mehreren Gastauftritten auf.

Ausserdem erlangte die Schauspielerin mit ihrer Rolle als Prue Halliwell in «Charmed – Zauberhafte Hexen» weitere Bekanntheit. Sie spielte dort die älteste von drei Schwestern, die Hexen sind. Neben ihrer Hauptrolle in der Serie führte sie auch bei mehreren Episoden Regie.