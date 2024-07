Shannen Doherty (†53) hatte vor ihrem Tod noch Hoffnung

Vor drei Wochen gab sich «Beverly Hills 90210»-Star Shannen Doherty noch kämpferisch und hoffte auf eine neue Behandlung. Am Samstag erlag die Amerikanerin ihrer Krebserkrankung.

Schauspielerin starb an ihrem Krebsleiden

1/8 Schauspielerin Shannen Doherty erlag am Samstag, 13. Juli 2024, ihrem Krebsleiden.

Am Samstag verlor Schauspielerin Shannen Doherty (†53) den jahrelangen Kampf gegen ihr Krebsleiden, wie ihre Sprecherin Leslie Sloane dem Magazin «People» mitteilte.

Dabei schöpfte sie Ende Juni noch neuen Mut, sich der Erkrankung noch einmal zu stellen, wie sie in ihrem Podcast «Let’s be clear» sagte: «Das erste Mal seit ein paar Jahren fühle ich mich hoffnungsvoll, weil es neue Möglichkeiten in der Behandlung gibt.» Die Struktur ihrer Zellen habe sich verändert und sie sei bereit, sich einer erneuten Chemotherapie zu unterziehen.

Kämpfte seit 2015 gegen den Krebs

«Ich habe keine Ahnung, wie lange ich die Chemo machen muss, ob es drei oder sechs Monate dauern wird. Auch meine Ärzte können das nicht vorhersagen. Es ist beängstigend.»

2015 machte Doherty zum ersten Mal öffentlich, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war, der sich bereits auf ihr Lymphsystem ausgebreitet hatte. Sie unterzog sich zahlreichen Bestrahlungen und Chemotherapien, unter anderem einer Entfernung der befallenen Brust. 2017 galt der «Beverly Hills 90210»-Star als geheilt.

Doherty wollte kremiert werden

Zwei Jahre später dann kam die Krankheit zurück. 2020 gab Shannen Doherty bekannt, dass sie 2019 mit Krebs im Stadium vier diagnostiziert wurde. Das bedeutet, dass sich bereits Metastasen in anderen Organen gebildet haben. 2023 machte die Schauspielerin öffentlich, dass sie nicht mehr geheilt werden könne, da auch Krebszellen in ihren Knochen und ein Gehirntumor gefunden worden seien.

Dennoch kämpfte Doherty unaufhörlich und tapfer. Dabei dokumentierte sie ihren Weg auf Instagram, in ihrem Podcast und in zahlreichen Interviews, um anderen Betroffenen Mut zu machen und darauf hinzuweisen, wie wichtig die Früherkennung von Brustkrebs ist.

Einige Monate vor ihrem Tod sprach Shannen Doherty in ihrem Podcast darüber, dass sie nicht begraben, sondern kremiert werden wolle. Ihre Asche solle mit der ihres Vaters und ihres Hundes vermischt werden. «Ich meine es ernst. Macht eine gleichmässige Mixtur aus meinem Vater, mir und Bowie.»

«Beverly Hills 90210»-Stars trauern

Nachdem bekannt wurde, dass Doherty ihrem Krebsleiden erlegen war, trauerten Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter um die Schauspielerin. Besonders ihre «Beverly Hills 90210»-Co-Stars machten ihren Schmerz öffentlich.

Jason Priestley (54), der in der Serie Dohertys Zwillingsbruder Brandon Walsh spielte, schrieb auf Instagram: «Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen. Ich sende ihrer Familie Liebe und Licht in dieser dunklen Zeit.»

Jennie Garth (52), die in der Serie die Kelly Taylor spielte, ist nach dem Tod ihrer Freundin fassungslos: «Ich habe sie oft als die stärkste Person beschrieben, die ich je gekannt habe. Unsere Verbindung war echt und ehrlich. Wir wurden so oft gegeneinander ausgespielt, aber keine verstand, wie ehrlich und tief unsere Freundschaft war. Ich werde sie vermissen und sie immer, tief in meinem Herzen und meinen Erinnerungen, ehren.»

Brian Austin Green (51), ebenfalls ein Wegbegleiter Dohertys aus der 90er-Jahre-Serie, trauert: Du warst ein grosser Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich werde dich mehr vermissen, als ich in dem Moment verarbeiten kann. Danke, für das Geschenk, das du warst.»