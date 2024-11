1/5 Pärchenalarm! Bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend haben gleich zwei Paare ihre Liebe debütiert. So Influencer Julian Classen und seine Freundin Palina. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Promis bei Bambi-Verleihung in München

Influencer und Schauspieler feiern Pärchendebüt

Stars wie Robbie Williams und Kevin Kostner dabei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Am Donnerstagabend, 7. November, versammelten sich zahlreiche Promis für die diesjährige Bambi-Verleihung in München. Auf dem roten Teppich standen nicht nur internationale Stars wie Kevin Costner (69) oder Robbie Williams (50), die beide einen Preis erhielten, im Blitzlichtgewitter. Auch deutsche Promis, die an dem Abend ihr Pärchendebüt feierten, sorgten für Aufsehen.

Influencer zeigt sich mit seiner neuen Liebe

Influencer Julian Classen (31) hatte seine neue Beziehung erst am 2. November öffentlich gemacht. Fünf Tage später stand er schon mit seiner neuen Freundin Palina auf dem roten Teppich. Ihr Pärchendebüt sei «unfassbar schön. Wir sind sehr froh, dass wir heute hier sein dürfen», erklärte das Paar im Interview mit Spot On News. Direkt gemeinsam bei einem Event aufzutreten, sei nicht geplant gewesen. Auch das Kleid von Palina, die in einer schwarzen Glitzerrobe mit Beinschlitz erschien, sei «wirklich sehr spontan» gekauft worden. «Aber wir lieben spontan.»

Aktuell sehen sich Classen und seine Freundin «jede zweite Woche», für die Zukunft habe das Paar viele Reisen geplant. Die frisch Verliebten «geniessen die gemeinsame Zeit, das Lachen. Wir machen ganz normale Dinge.» Julian Classen war an der Seite seiner Ex-Frau Bianca «Bibi» Heinicke (31) zum Youtube-Star aufgestiegen. Auf Instagram folgen ihm 6,3 Millionen Menschen. Die Trennung des Paars hatte 2022 in der Internet-Welt für viel Furore gesorgt.

Auch ein Schauspieler mit neuer Flamme

Francis Fulton-Smith (58) zeigte sich ebenfalls verliebt beim Bambi. Partnerin Salomea (30) begleitete den Schauspieler auf den roten Teppich. Die beiden warfen sich für die Preisverleihung in Schale. Fulton-Smith trug einen klassischen Smoking, seine Partnerin wählte eine schwarze Robe mit kleiner Schleppe. Beide lächelten glücklich in die Kameras der Fotografen.

Ihr öffentliches Pärchendebüt hatten sie bereits zuvor in einem Interview mit «Bunte» angekündigt. Die beiden hatten sich in der Corona-Pandemie via Instagram kennengelernt. «Sie hat auf meine Beiträge reagiert, ich auf ihre. Dann haben wir angefangen zu schreiben», erzählte der Schauspieler. Seit zwei Jahren sind sie liiert und wohnen seit wenigen Monaten gemeinsam in München. In dem Interview schwärmten sie voneinander. «Salomea ist eloquent. Sie ist wunderschön. Sie ist sexy. Sie ist gebildet.» Die Partnerin des Schauspielers gab an: «Francis ist total charmant, warmherzig, grosszügig und superspontan.»