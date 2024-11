1/8 Ex-Bachelorette Larissa Hodgson hat ein intensives Jahr hinter sich. Foto: Linda Käsbohrer

Auf einen Blick Larissa Hodgson reflektiert über ihr Jahr als Bachelorette und ihren aktuellen Beziehungsstatus

Ex-Bachelorette interviewt Kandidatinnen für aktuellen Bachelor Dennis Marbacher in Thailand

Larissa Hodgson (29) hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Als Bachelorette suchte sie in Südafrika die grosse Liebe. Doch es stellte sich heraus, dass ihr auserwählter Prinz eher ein Frosch war. Die Beziehung zu Alessio (27) endete in einer unschönen Schlammschlacht. «Ich habe seitdem nie wieder was von Alessio gehört – zum Glück», sagt Hodgson im Gespräch mit Blick.

Glücklicher Single

Eine Weile habe sie dann den Zweitplatzierten Lars (28) gedatet. Doch auch mit ihm wurde es nichts. «Das Timing war einfach schlecht», gesteht sie. «Mal wollte er mehr, mal wollte ich mehr. Aber wir wären auch nichts füreinander gewesen. Er ist eher der Typ, der sich nicht wirklich festlegen kann.» Jetzt sei sie Single, sagt die Mutter einer kleinen Tochter, konzentriere sich auf sich selbst und sei auch nicht aktiv auf der Suche nach einem Mann. «Es war ein intensives Jahr», meint Hodgson.

Ablenkung in Thailand

Etwas Ablenkung fand sie nun in Thailand. Dort machte die Ex-Bachelorette jedoch keine Ferien, sondern war zum Arbeiten dort. Während der Bachelor Dennis Marbacher (32) nämlich in der aktuellen Staffel in Südostasien vor der Qual der Wahl steht, welcher Rosenanwärterin er sein Herz schenken soll, fühlte Hodgson den Kandidatinnen einmal genauer auf den Zahn. Eine Fragerunde endet im Zickenkrieg. Aber ist das wirklich echt? «Ja, die haben sich tatsächlich so angezickt», verrät Larissa Hodgson. Harmonie zwischen den Frauen? Fehlanzeige. «Die Männer in meiner Staffel sind viel freundschaftlicher miteinander umgegangen», sagt sie und bedauert, dass Marbachers Kandidatinnen dies nicht auch schaffen. «Beim Date-Crash zum Beispiel gehen die Frauen immer voll an die Decke! Da denke ich mir dann so ‹Relax, das ist nun mal das Spiel›. Die Frauen machen da immer so unnötig Drama», erklärt sie.

Dennis Marbacher findet sie als Bachelor sehr sympathisch. «Er ist ein total bodenständiger Bachelor, ein normaler Mensch mit einem normalen Job. Das finde ich cool!», sagt Hodgson über ihren männlichen Nachfolger. Vor allem bewundere sie auch seinen Mut, sich aufgrund seiner Vergangenheit mit Mobbing und Stottern so im Fernsehen zu exponieren. «Er gibt jetzt aber auch richtig Vollgas und ist extrem touchy. Dagegen war ich ja richtig prüde», lacht sie.

Larissa Hodgson hat mit Reality TV noch nicht abgeschlossen

Ihre Erfahrungen mit den Kandidatinnen teilt sie in anschliessend mit dem Bachelor. Hat ihre Einschätzung seine Entscheidung möglicherweise beeinflusst? «Das könnte ich mir schon vorstellen», gesteht sie.

Und wie geht es mit Larissa Hodgson jetzt weiter? «Ich bin noch nicht fertig mit dem Reality TV», gesteht sie verschmitzt. Mehr will sie aber noch nicht verraten.