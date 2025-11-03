Betty Taube hatte eine traumatische Kindheit. Ihren täglichen Überlebenskampf mit einer alkoholkranken Mutter verarbeitete sie nun in einem Buch.

«Sag, die blauen Flecken kommen vom Spielen» – das ist nicht nur der Titel von Betty Taubes (30) neuem Buch, sondern auch ein direktes Zitat von Taubes Mutter. Diesen Satz soll sie nämlich zu ihrer Tochter gesagt haben, als Betty noch klein war.

Die blauen Flecken kamen allerdings keineswegs vom Spielen – sondern vom Missbrauch durch Betty Taubes schwer alkoholkranke Mutter. In ihrem Buch, welches kürzlich erschien, spricht das Model nun ausführlich über ihre traumatisierende Kindheit. Im Interview mit «Exclusiv» gibt sie einen kleinen Einblick in das, was einen in ihrem Buch erwartet.

«Ich wusste: Heute wird mir nichts passieren»

Das öffentliche Bild von Betty Taubes Mutter entspricht nicht der Hölle, die das junge Mädchen daheim oft erlebte. Ihre Mutter war Hebamme, die Kolleginnen und Patientinnen bezeichnen sie als empathisch und einfühlsam, erzählt Betty Taube. «Die Tage, an denen ich meine Mama zur Arbeit begleiten durfte, waren meine Lieblingstage. Denn dort habe ich sie auch als einfühlsam erlebt», erinnert sich die Influencerin. Ihre Mutter habe sich dann um andere und um ihre Tochter gekümmert – und Betty Taube wusste, dass sie in einer sicheren Umgebung war. «Ich wusste an diesen Tagen: Heute wird mir nichts passieren», erklärt Taube.

Sie erzählt diese Erinnerungen bei «Exclusiv» tapfer, ein Lächeln auf den Lippen – wohl um nicht weinen zu müssen. Mehr als einmal muss sie tief durchatmen, sich räuspern, der Blick wird traurig. «Das Lachen ist ein Schutzmechanismus», sagt Taube. Doch plötzlich kommen die Tränen. «Wenn ich mich in dieses Gefühl von damals hineinversetze, spüre ich wieder alles», sagt das Model mit brüchiger Stimme.

Mit acht Jahren will sie sich das Leben nehmen

«Ich wünschte, mir hätte jemand gesagt, dass es irgendwann alles besser wird. Das hätte ich gebraucht, um manchmal besser durchzuhalten», sagt das Model unter Tränen. Neun Jahre durchlebte Taube fast täglich einen Albtraum, bis das Jugendamt endlich durchgriff. «Wer weiss, was in dieser Zeit alles hätte passieren können», sagt Betty Taube nachdenklich. «Es war eigentlich nur Glück, dass ich es bis dahin geschafft habe.»

Eine Situation, die Betty Taube schildert, schockiert besonders. Im Alkoholrausch greift die Mutter zum Messer, packt ihre Tochter, die im Bett liegt und sticht neben Betty Taubes Kopf mehrmals in die Matratze des Mädchens. «In dem Moment dachte ich wirklich, dass ich jetzt sterben werden», erinnert sich Betty.

Mit nur acht Jahren fasst Betty Taube den Entschluss, sich das Leben nehmen zu wollen. Als sie sich aus dem Fenster stürzen will, zieht die Mutter sie im letzten Moment zurück, verspricht, sich zu bessern. Ein Jahr später kommt Betty Taube ins Heim – die Mutter kann die Alkoholsucht nicht überwinden.. Als Betty achtzehn Jahre alt ist, steht die junge Frau für «Germany's Next Topmodel» vor der Kamera, als sie den Anruf erhält, dass ihre Mutter an den Folgen ihrer Alkoholsucht gestorben ist. Mit ihrem Buch konnte Betty Taube ihre traumatische Kindheit nun ein wenig verarbeiten und Frieden mit ihrer Mutter schliessen.