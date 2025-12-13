Der Schauspieler Peter Greene, bekannt durch seine Rolle als Bösewicht im Welterfolg «Pulp Fiction», ist am Freitagnachmittag verstorben. Er wurde nur 60 Jahre alt. Die Polizei fand Greene tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Lower East Side auf.

Darum gehts US-Schauspieler Peter Greene mit 60 Jahren verstorben, bekannt aus Pulp Fiction

Greene kämpfte mit Drogenproblemen und versuchte 1996 Suizid

Er wirkte in 95 Filmen mit, darunter «Die Maske» und «Die üblichen Verdächtigen»

Sophie Ofer Redaktorin People

Der US-amerikanische Schauspieler Peter Greene ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Bekannt wurde er in den frühen Neunzigern mit Kinohits wie «Pulp Fiction» und «Die Maske». Wie sein Manager bestätigte, wurde er am Freitagnachmittag tot in seiner Wohnung in New York City aufgefunden.

Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Die Polizei teilte mit, dass kein Hinweis auf ein Fremdverschulden vorliege, die Rechtsmedizin ermittle.

Gefeierter Bösewicht

Greene war vor allem durch seine Filmrollen als Bösewicht bekannt geworden. Seinen internationalen Durchbruch erreichte er mit seiner Darbietung des sadistischen Sicherheitsbeamten Zed in Quentin Tarantinos «Pulp Fiction» (1994). Im selben Jahr verkörperte Greene ausserdem Dorian Tyrell in der Comic-Verfilmung «Die Maske». Dort spielte er an der Seite von Jim Carrey (63) und Cameron Diaz (53). Greene war total an 95 Filmen beteiligt, darunter «Laws of Gravity» (1992), «Glatt rasiert» (1993) und «Die üblichen Verdächtigen» (1995).

Greene hatte zuletzt noch ein gemeinsames Projekt mit dem Schauspieler Mickey Rourke (73) geplant, wie «New York Post» berichtet. Die Dreharbeiten sollten im Januar beginnen. Es handelte sich um einen Indie-Thriller mit dem Titel «Mascots». Wie Greenes Manager berichtete, soll der Regisseur des Films, Kerry Mondragón (41) in Tränen ausgebrochen sein, als er von Greenes Tod erfuhr.

Er kämpfte mit seinen Dämonen

Greene stammte aus der Stadt Montclair im Bundesstaat New Jersey. Mit 15 Jahren lief er von zu Hause weg und lebte in den Strassen von New York. Dort konsumierte und handelte er mit Drogen, wie er 1996 dem Magazin «Premier» erzählte.

Schon in jungen Jahren strebte er nach einer Schauspielkarriere. In den frühen Neunzigern sollte ihm der Durchbruch gelingen. Doch der Schauspieler kämpfte mit der Drogenabhängigkeit, versuchte sich 1996 das Leben zu nehmen. Danach suchte er sich Hilfe für seine Suchtprobleme.