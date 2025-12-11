Traurige Nachricht für Fans der Serie «Hartes Deutschland»: André aus Leipzig ist mit 42 Jahren verstorben. Der bekannte Protagonist der RTLzwei-Sozialdoku fiel ins Koma und starb später im Spital.

Laszlo Schneider

Der Obdachlose André, der oft am Leipziger Hauptbahnhof anzutreffen war, ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Der junge Mann war eine Persönlichkeit in der Stadt, erlangte vor allem durch die RTLzwei-Sozialdoku «Hartes Deutschland» Bekanntheit.

Der Sender bestätigte den Tod gegenüber der «Freien Presse»: «Wie in unserer Sendung dokumentiert, fiel André ins Koma und verstarb kurze Zeit später in einem Spital.» Der Sender fügte hinzu: «Wir haben André mehr als sechs Jahre mit der Kamera begleitet und sind von seinem Tod sehr betroffen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.»

«Zu viele Menschen in meinem Leben enttäuscht»

Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Allerdings war in den letzten Folgen der Sendung ersichtlich, dass Andrés Gesundheitszustand sich verschlechtert hatte. Im Frühsommer 2024 erlitt er einen Magendurchbruch und war stark abgemagert.

Andrés Leben war von einer schweren Drogensucht geprägt. Er kämpfte mit der Abhängigkeit von Heroin und Crystal Meth. Nach eigenen Angaben war er 25 Jahre lang drogenabhängig. Ein Klinikaufenthalt schien zunächst eine Wende zu bringen. André erklärte damals: «Ich will keinen mehr enttäuschen. Ich hab viel zu viele Menschen in meinem Leben enttäuscht, damit ist jetzt auch Feierabend.»

Er begann ein Substitutionsprogramm und erhielt Unterstützung, doch die Sucht erwies sich als übermächtig. André war in Leipzig bekannt für seine ungewöhnliche Art, um Spenden zu bitten. Er sass oft zwischen dem Hauptbahnhof und der Nikolaistrasse auf einer Mülltonne, mit einem Becher an einer Angel.